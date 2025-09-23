L'unité Celltrion paie 330 millions de dollars pour l'installation de production d'Eli Lilly, selon un dossier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Celltrion Inc. 068270.KS a déclaré dans une déclaration réglementaire en Corée du Sud mardi que sa filiale américaine a acquis Imclone Systems LLC auprès d'Eli Lilly pour 330 millions de dollars.