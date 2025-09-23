L'unité Celltrion paie 330 millions de dollars pour l'installation de production d'Eli Lilly

(Ajout de la déclaration de Celltrion)

Celltrion Inc. 068270.KS a déclaré dans un dépôt réglementaire en Corée du Sud mardi que sa filiale américaine a acquis Imclone Systems LLC auprès d'Eli Lilly aux États-Unis pour 330 millions de dollars.

Dans un communiqué, Celltrion a déclaré qu'il visait à achever le processus d'acquisition de l'usine d'ici la fin de l'année en coopération avec son partenaire.

Après la modernisation et l'agrandissement de l'usine, les produits clés que la société vend aux États-Unis et les lancements futurs seront protégés à l'avance des droits de douane américains.