L'UNICEF estime que 20 millions d'enfants ont été victimes d'abus sexuels en ligne en un an

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* Selon l'UNICEF, environ un enfant sur cinq âgé de 12 à 17 ans déclare avoir été victime d'abus sexuels en ligne

* Près de 60% des abus signalés se produisent sur les réseaux sociaux, révèle le rapport

* Ce rapport a porté sur 21 pays à travers le monde

* L'UNICEF exhorte les plateformes numériques à renforcer leurs mesures de sécurité

par Olivia Le Poidevin

Environ 20 millions d’enfants utilisant Internet dans 21 pays ont été victimes d’exploitation ou d’abus sexuels sur des plateformes numériques au cours d’une seule année, la plupart des cas se produisant sur les réseaux sociaux, a indiqué jeudi un nouveau rapport de l’organisation caritative des Nations unies pour l’enfance.

Plus d’un enfant sur cinq âgé de 12 à 17 ans en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe de l’Est a subi au moins une forme d’abus ou d’exploitation sexuelle sur des plateformes en ligne au cours de l’année précédant l’enquête, selon les estimations du rapport de l’UNICEF.

Environ 15 millions d’enfants dans les pays étudiés ont été exposés à des contenus à caractère sexuel non sollicités, 9 millions ont subi des pressions pour avoir des conversations à caractère sexuel ou partager des images à caractère sexuel, et 4 millions ont vu des images à caractère sexuel les représentant partagées sans leur consentement, selon le rapport.

Le nombre d’enfants victimes de ces abus à l’échelle mondiale s’élève certainement à plusieurs dizaines de millions, précise le rapport.

Cette étude, que l’UNICEF a qualifiée de l’une des plus importantes du genre, s’appuie sur des enquêtes nationales représentatives menées entre 2020 et 2025 auprès d’environ 21 000 enfants utilisant Internet dans 21 pays, dont le Kenya, le Pakistan, le Brésil et la Serbie.

ZOOM SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Près de 60% des abus signalés se sont produits sur des plateformes de réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat et TikTok, tandis que 14% ont eu lieu dans le cadre de jeux en ligne, selon le rapport.

Un porte-parole de Meta META.O , propriétaire de Facebook, WhatsApp et Instagram, a déclaré que ces enquêtes remontaient à 2020, soit avant que l’entreprise n’introduise les mesures de protection recommandées par l’UNICEF, telles que la configuration par défaut des comptes privés pour les adolescents et l’interdiction pour les adultes d’envoyer des messages à des adolescents avec lesquels ils ne sont pas en relation. Il a ajouté que Meta considérait WhatsApp comme une application de messagerie privée et non comme une plateforme de réseaux sociaux.

“Bien que le rapport ne fournisse aucune preuve concrète d’abus, nous continuerons à lutter sans relâche contre l’exploitation des enfants sur l’ensemble de nos applications et à soutenir les forces de l’ordre dans la poursuite des criminels qui en sont responsables”, a déclaré le porte-parole de Meta.

Snapchat SNAP.N a renvoyé Reuters vers un article de blog rédigé par Jacqueline Beauchere, responsable mondiale de la sécurité de la plateforme, qui a indiqué que l’entreprise luttait activement contre le chantage sexuel en ligne grâce à une détection proactive, à la suppression de comptes, à des outils de signalement par les utilisateurs et à des fonctionnalités de sécurité conçues pour protéger les utilisateurs vulnérables.

TikTok a indiqué avoir mis en place une série de mesures de protection pour les mineurs, notamment la restriction de certaines fonctionnalités pour les plus jeunes utilisateurs, la configuration par défaut des comptes des moins de 18 ans en mode privé, ainsi que l’utilisation de technologies permettant de détecter les comportements potentiellement prédateurs.

Le rapport de l’UNICEF indique que plus de la moitié des cas impliquaient une personne que l’enfant connaissait déjà, notamment des amis, des proches ou des partenaires amoureux, tandis que 38% des enfants ont rencontré l’auteur des faits pour la première fois en ligne.

Moins de 1% des cas impliquant des enfants ont été signalés à la police, à un travailleur social ou à une ligne d’assistance, selon cette étude.

Le rapport a également mis en évidence des inquiétudes croissantes concernant l’intelligence artificielle. Dans les neuf pays où des données ont été collectées, environ 1,1 million d’enfants ont déclaré que des images ou des vidéos à caractère sexuel les représentant avaient été générées par l’IA.

Les enfants victimes d’exploitation sexuelle facilitée par les technologies étaient environ quatre fois plus susceptibles de faire état de pensées suicidaires ou d’automutilation et ont signalé des niveaux d’anxiété nettement plus élevés que leurs pairs, selon l’étude.

“Ces expériences provoquent une profonde détresse émotionnelle et mentale. De nombreux enfants souffrent en silence, ne sachant pas vers qui se tourner pour obtenir de l’aide”, a déclaré Catherine Russell, directrice générale de l’UNICEF, dans un communiqué.

L’UNICEF a exhorté les gouvernements et les entreprises technologiques à renforcer les mesures de sécurité sur les plateformes numériques, à actualiser les législations pour lutter contre les formes évolutives d’abus, y compris les contenus générés par l’IA, et à améliorer les systèmes de protection de l’enfance et de signalement.