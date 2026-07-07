L'Ukraine intensifie ses attaques contre la "flotte fantôme" russe

Des drones ukrainiens ont attaqué ces deux derniers jours une douzaine de pétroliers faisant partie de la "flotte fantôme" russe qui acheminaient du carburant vers la Crimée, a déclaré l'armée de Kyiv, alors qu'elle intensifie ses efforts pour isoler la péninsule occupée par la Russie.

Dans un communiqué diffusé mardi, les forces de drones ukrainiennes disent avoir frappé huit navires soumis à des sanctions internationales en mer d'Azov. Deux autres pétroliers ont été touchés plus tard dans la journée, ont-elles ajouté.

L'armée ukrainienne avait déjà attaqué lundi deux navires de la "flotte fantôme" en mer d'Azov, voie d'approvisionnement essentielle pour les forces russes en Crimée et dans d'autres régions occupées du sud de l'Ukraine.

L'Ukraine a multiplié ces dernières semaines les attaques contre les infrastructures logistiques et énergétiques en Crimée, provoquant des pénuries de carburant et poussant les autorités à déclarer l'état d'urgence dans la péninsule, annexée par la Russie en 2014.

"Frapper la logistique navale de l'ennemi complique l'approvisionnement en carburant et en munitions nécessaires pour soutenir les activités des troupes russes, principalement dans le territoire temporairement occupé de Crimée", disent les forces de drones ukrainiennes dans leur communiqué.

L'Ukraine, qui a également utilisé des drones maritimes contre des pétroliers transportant du pétrole russe en mer Noire, exhorte depuis longtemps ses alliés à agir contre les navires qui contournent les sanctions pour acheminer du brut russe vers les marchés internationaux.

(Anna Pruchnicka et Dan Peleschuk, avec la contribution de Tom Balmforth ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)