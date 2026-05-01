L'Ukraine frappe le port russe de Tuapse pour la quatrième fois en jours

(Actualisé avec déclarations du président ukrainien, context)

Des drones ukrainiens ont frappé vendredi le port russe de Tuapse, sur la mer Noire, pour la quatrième fois en 16 jours, provoquant une catastrophe environnementale qui ne cesse de s'aggraver, causée par des nuages de fumée noire toxique et des fuites de pétrole dans la mer.

Avec port maritime et sa raffinerie, Tuapse est une plaque tournante importante pour les exportations de pétrole russe.

Des frappes précédentes ont déjà provoqué au moins deux incendies dans la raffinerie de la ville, entraînant l'arrêt de la production, dans le cadre d'une stratégie plus large de Kyiv visant à perturber l'immense industrie énergétique russe, qui finance l'effort de guerre de Moscou.

S'exprimant sur le réseau social X, le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que ces opérations avaient fait perdre au moins sept milliards de dollars depuis le début de l'année aux recettes énergétiques de la Russie.

Moscou, en revanche, devrait engranger des bénéfices pétroliers exceptionnels grâce à la hausse des prix mondiaux résultant de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran.

Plus de quatre ans après le début du conflit, la Russie et l'Ukraine s'affrontent sans relâche depuis les airs, tandis que les lignes de front sur le terrain restent largement immobiles.

AVERTISSEMENT AUX HABITANTS

Les attaques de ce vendredi, annoncées par les services de sécurité ukrainiens (SBU), ont engendré d'épais nuages noirs au-dessus de la ville et provoqué l'écoulement de nappes de pétrole le long du littoral, souillant les plages de cette station balnéaire prisée.

Les autorités russes locales ont déclaré qu'une opération de grande envergure était en cours pour éteindre un incendie au port maritime.

Les habitants ont été appelés à rester chez eux, à garder les fenêtres fermées et à ne consommer que de l'eau en bouteille.

"Aujourd'hui, en ces jours difficiles, nous surmontons l'adversité et résolvons ensemble des problèmes importants. Et je crois que nous réussirons!", a déclaré le chef du district, Sergei Boiko, dans un message adressé aux habitants à l'occasion de la fête du Travail.

Moins de trois heures plus tard, il a publié une nouvelle alerte aux drones, invitant la population à se réfugier dans des pièces sans fenêtres.

Tuapse est en état d'urgence depuis mardi, après qu'une attaque a déclenché un important incendie à la raffinerie, qui n'a été maîtrisé que deux jours plus tard.

Les autorités ont annoncé vendredi avoir déjà retiré plus de 13.300 mètres cubes de fioul et de sols contaminés le long de la côte.

(Mark Trevelyan à Londres et Yuliaa Dysa à Kyiv, avec la contribution d'Alessandra Prentice et de Ron Popeski; version française Nicolas Delame et Benoit Van Overstraeten)