1er-Mai à gauche: Mélenchon est "prêt", Tondelier étrille le PS

La secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier le 11 avril 2026, à Paris ( AFP / Ian LANGSDON )

Il s'agissait de la dernière manifestation du 1er-Mai avant le premier tour de l'élection présidentielle de 2027. Et la gauche, dont une partie est engluée dans la question de la primaire, a encore le présenté le spectacle de ses divisions. Au grand dam de Marine Tondelier.

Comme un symbole, le point de presse unitaire prévu à Paris en marge de la manifestation n'a pas eu lieu. Ce rendez-vous devait rassembler les leaders de gauche favorables à la primaire unitaire: Olivier Faure, Marine Tondelier et les anciens insoumis Clémentine Autain et François Ruffin.

Mais le patron du PS est finalement resté à Amiens où il avait manifesté le matin. Et où il a d'ailleurs été enfariné.

Devant la presse, la patronne des Ecologistes a appelé à ne pas surinterpréter ce qu'elle qualifie de "couac d'organisation".

De bon matin sur Sud Radio, la fer de lance de l'union a tiré le signal d'alarme en se disant "choquée" par ce spectacle "navrant" voire "indécent" d'une gauche incapable de s'unir alors que le Rassemblement national est donné favori de la prochaine présidentielle.

Que les deux candidats de gauche au plus haut dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, ne veuillent pas participer à la primaire est actée pour Marine Tondelier.

Mais le PS hésite encore, car divisé en interne sur cette question et tiraillé entre velléités d'affirmation socialiste et volonté d'entente avec ses partenaires.

Le premier secrétaire de Parti socialiste Olivier Faure le 1er mai 2026, à Amiens dans la Somme ( AFP / Francois LO PRESTI )

Si le premier secrétaire Olivier Faure est favorable à la primaire, ses opposants et le patron des députés Boris Vallaud, qui a un rôle de faiseur de majorité au sein du parti, sont contre.

Et ce sont donc les socialistes qui se sont attiré les foudres de Marine Tondelier.

"Si certains au Parti socialiste pensent que, parce que la primaire serait en danger, ce serait une occasion pour eux de faire tout seul et de faire mieux, ils se trompent très lourdement", a-t-elle mis en garde.

Et la secrétaire nationale des Ecologistes d'enfoncer le clou, devant la presse: "Leurs électeurs sont déjà chez Raphaël Glucksmann pour la plupart, et je ne vois pas au Parti socialiste de talent susceptible de l'emporter seul, par son propre talent, son propre mérite et la robustesse de l'appareil socialiste, qui nous montre plutôt un spectacle navrant depuis des semaines".

Pour elle, le primaire doit avoir lieu d'ici "décembre, dernier délai".

- "Mélenchon il va y aller à fond" -

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon à Paris le 1er mai 2026 ( AFP / Julie SEBADELHA )

Car si cette partie de la gauche hésite encore sur comment s'organiser pour 2027, il y a bien un autre responsable qui est déjà dans les starting-blocks: Jean-Luc Mélenchon.

"Mélenchon, il va y aller à fond, là, il va avoir ses signatures, ses trucs, l'argent, les militants, les réseaux sociaux. Et nous on va faire quoi ? On va continuer à rien comprendre", s'est alarmée vendredi Marine Tondelier.

A quelques centaines de mètres de là, le leader de La France insoumise a donné avant le départ du cortège un discours d'une vingtaine de minutes, à la tonalité résolument sociale en ce 1er-Mai, tout en précisant que les Insoumis étaient "prêts" pour l'échéance suprême dans la Ve République.

Et, fait relativement rare, le triple candidat à la présidentielle, dont la quatrième candidature ne fait aucun doute, a répondu à quelques questions des journalistes.

"On a moins d'un an" avant la présidentielle d'avril 2027, a souligné celui qui a fini en tête de la gauche -mais pas suffisamment pour arriver au second tour- à la dernière présidentielle.

"Et vous mettez dedans deux mois d'été où il ne va pas y avoir d'activité politique féroce. Plus, la Coupe du monde de foot. Donc il faut vraiment se mettre au travail maintenant", a-t-il ajouté.

La Coupe du monde de football 2026 commence le 11 juin.

D'ici là, deux réunions de "l'intergoupe parlementaire" (les députés, les eurodéputés et les maires, soit une petite centaine d'élus), de La France insoumise sont prévues: dimanche 3 mai et mardi 2 juin.

C'est au cours de l'une d'entre elles que la direction de La France insoumise doit proposer son candidat pour 2027. Et donc lancer une nouvelle campagne Mélenchon.