L'Ukraine dispose de réserves de gaz au plus haut niveau depuis 2020-DG de Naftogaz

par Pavel Polityuk

Le directeur général par intérim de Naftogaz, la société publique ukrainienne du pétrole et du gaz, a dit à Reuters que l'entreprise avait constitué ses plus importantes réserves de gaz depuis six ans en prévision de l'hiver, malgré une recrudescence des frappes russes sur ses installations.

L’Ukraine utilise d’énormes volumes de gaz pour chauffer ses villes pendant les mois d’hiver, et la saison actuelle pourrait être la plus difficile depuis le début du conflit, alors que la Russie a considérablement intensifié ses attaques contre le secteur énergétique ukrainien.

Le directeur général de Naftogaz, Sergii Fedorenko, a précisé que la Russie avait attaqué les installations de Naftogaz plus de 400 fois depuis le début de l’année, soit deux fois plus qu’en 2025.

"Cette année, la plupart de nos installations ont été prises pour cible", a-t-il déclaré, ajoutant que les installations de production, de traitement et de transport de pétrole et de gaz, ainsi que les centrales thermiques situées dans les régions situées en première ligne, avaient été touchées.

Il a indiqué que Naftogaz avait réussi à porter le volume des réserves stockées dans les installations souterraines à 16 milliards de mètres cubes, soit le niveau le plus élevé depuis 2020.

L’Ukraine avait entamé l'hiver 2025 avec des réserves inférieures à 14 milliards de mètres cubes. Selon le gouvernement, le pays a besoin d’au moins 13,2 milliards de mètres cubes de gaz en réserve pour passer l’hiver.

L’Ukraine exploite les plus grandes installations de stockage souterrain de gaz d’Europe, d’une capacité d’environ 30 milliards de mètres cubes.

Sergii Fedorenko a indiqué que Kyiv avait proposé à l’UE d’y stocker une partie de ses réserves de gaz, en allouant un tiers de la capacité à cette fin.

Situées à plus d’un kilomètre sous terre, les réserves de gaz sont à l’abri des attaques et peuvent, si nécessaire, être acheminées très rapidement vers les consommateurs.

(Rédigé par Pavel Polityuk ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)