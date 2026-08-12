L'Ukraine bombarde une base navale et des terminaux céréaliers dans le port russe de Novorossiisk, sur la mer Noire

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* L'Ukraine annonce que plusieurs navires de guerre ont été touchés

* Selon des sources industrielles russes, l'attaque aurait mis hors service deux grands terminaux céréaliers

* Le gouverneur de Krasnodar affirme que les attaques ont fait au moins deux morts, dont un enfant de 8 ans

* L'Ukraine annonce que trois navires de guerre ont été touchés dans un port militaire

* Le maire de Novorossiisk indique que l'attaque a endommagé quatre entreprises et plus d'une vingtaine d'immeubles d'habitation

* Le Financial Times rapporte que l’Ukraine a accepté de suspendre ses attaques contre les convois pétroliers de la CPC

(Ajout des commentaires du SBU et de Zelensky sur la frappe contre la base navale, paragraphes 2 à 4; la Russie et l'Ukraine prévoient des itinéraires alternatifs pour le transport du blé, paragraphes 5 et 8)

Une attaqueukrainienne de grande envergure contre la ville portuaire russe de Novorossiisk, sur la mer Noire, a touché des navires de guerre dans une base navale et contraint deux grands terminaux céréaliers à interrompre leurs activités mercredi, selon des responsables russes et ukrainiens ainsi que des sources du secteur céréalier .

Ces attaques ukrainiennes ont fait au moins deux morts, dont un enfant de 8 ans, a déclaré le gouverneur régional Veniamin Kondratyev.

Qualifiant cette attaque d’« importance stratégique », les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont indiqué que les forces de Kyiv avaient frappé la base navale de Novorossiisk à l’aide de drones et de missiles. Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que deux frégates, un grand navire de débarquement, une corvette et d’autres navires avaient été touchés.

La Russie étant le premier exportateur mondial de blé, ces frappes contre les terminaux céréaliers ont fait craindre une perturbation de l’approvisionnement mondial. Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont progressé d’environ 3 % mercredi après l’attaque contre Novorossiisk.

Le ministère russe de l’Agriculture a indiqué qu’il s’efforçait de réorienter les flux d’exportation vers des itinéraires alternatifs. Le principal groupe de pression russe du secteur céréalier avait averti le mois dernier que les attaques ukrainiennes pourraient paralyser les exportations de céréales de la mer Noire, ce qui ferait grimper les prix et provoquerait une pénurie alimentaire en Afrique et au Moyen-Orient.

Le maire de Novorossiisk, Andreï Kravtchenko, a déclaré que le port avait suspendu son approvisionnement en eau et déclaré l'état d'urgence après les frappes de mercredi. Quatre entreprises, plus d'une vingtaine d'immeubles résidentiels et certains établissements scolaires ont été endommagés, a-t-il précisé.

TRANSPORT MARITIME DE CÉRÉALES

Les frappes russes contre des navires en mer Noire ont considérablement réduit les expéditions de céréales en provenance d’Ukraine, l’un des principaux exportateurs mondiaux. Les expéditions ont chuté de 76 % au cours des deux premières semaines d’août par rapport à l’année précédente, a indiqué mercredi le ministère ukrainien de l’Agriculture.

Par ailleurs, l’Ukraine et la Moldavie se sont mises d’accord mercredi sur un plan visant à acheminer par chemin de fer les expéditions de céréales ukrainiennes via la Moldavie.

En Crimée, région de la mer Noire que Moscou a saisie et annexée à l’Ukraine en 2014, plus de trois douzaines de drones ont été abattus mercredi à Sébastopol, a déclaré sur Telegram le gouverneur de la ville, Mikhaïl Razvozhayev, nommé par les autorités russes.

Alors que la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine entre dans sa cinquième année, Moscou a intensifié ses frappes contre les infrastructures logistiques et les entrepôts ukrainiens en réponse aux attaques de Kyiv contre les centres énergétiques, portuaires et logistiques russes.

M. Zelensky a déclaré mardi que Kyiv avait remis aux négociateurs américains des propositions concernant un plan visant à mettre fin au conflit, qui a débuté lorsque la Russie a lancé sa guerre à grande échelle contre l’Ukraine en février 2022.

L’Ukraine a appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu. La Russie affirme vouloir un règlement, mais toute solution doit impliquer la cession totale par l’Ukraine de quatre régions revendiquées par Moscou, ainsi que la résolution des « causes profondes » du conflit.

Novorossiisk abrite également des infrastructures d’exportation de pétrole, notamment celles du Caspian Pipeline Consortium, détenu en partie par les géants pétroliers américains Chevron et Exxon Mobil et qui achemine les exportations de pétrole kazakh vers les marchés.

Le Financial Times a rapporté mercredi qu’à la suite d’une demande formulée fin juillet par le vice-président américain JD Vance, l’Ukraine avait accepté de ne pas prendre pour cible les infrastructures du CPC ni les navires non russes, à condition qu’ils ne fassent pas l’objet de sanctions ukrainiennes et qu’ils ne transportent pas de pétrole russe ou d’autres marchandises.

La présidence ukrainienne n’a pas répondu à une demande de commentaire sur cette information.