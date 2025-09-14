 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Ukraine attaque une importante raffinerie russe avec des drones, provoquant un incendie
information fournie par Reuters 14/09/2025 à 09:26

Des drones ukrainiens ont attaqué la raffinerie de pétrole de Kirishi dans le nord-ouest de la Russie, l'une des plus importantes du pays, déclenchant un incendie lorsque des débris sont tombés d'un drone abattu, ont déclaré des responsables russes dimanche.

Alors que les grandes puissances discutent de la manière de mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, la guerre des drones s'intensifie.

Des drones russes ont ainsi été abattus en Pologne, pays membre de l'OTAN, tandis que l'Ukraine a lancé des attaques contre les raffineries et les oléoducs de la Russie, deuxième exportateur de pétrole au monde.

La raffinerie du groupe pétrolier russe Surgutneftegaz (

SNGS.MM ) à Kirishi, l'une des deux principales raffineries de Russie, a été attaquée par des drones ukrainiens, ont déclaré des responsables russes.

Alexandre Drozdenko, gouverneur de l'oblast de Leningrad, a déclaré que trois drones avaient été détruits dans la zone de Kirishi et qu'un incendie provoqué par la chute de débris avait été éteint. Il n'y a pas eu de blessés.

Le commandement des drones ukrainiens a confirmé avoir attaqué la raffinerie et a déclaré avoir "mené une frappe réussie".

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier dans l'immédiat l'ampleur des dégâts éventuels subis par la raffinerie.

Kirishi raffine environ 17,7 millions de tonnes par an (355.000 barils par jour) de brut russe, soit 6,4% de la production totale du pays.

La Russie a déclaré que plus de 80 drones ukrainiens avaient été détruits au cours de la nuit.

Une compagnie pétrolière de la république du Bashkortostan, une région de Russie, maintiendra ses niveaux de production malgré une attaque de drone samedi, a déclaré le président de la région Radi Khabirov.

(Reportage par Reuters à Moscou; version française Florence Loève)

Guerre en Ukraine

