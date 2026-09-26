L'Ukraine affirme avoir frappé la raffinerie de pétrole d'Ilski en Russie

Les forces ukrainiennes ont frappé la raffinerie de pétrole d'Ilski, située dans la région de Krasnodar dans le sud de la Russie, lors d'une attaque nocturne, a annoncé samedi l'armée de Kyiv.

Dans un communiqué, les autorités ukrainiennes ont indiqué qu'un incendie s'était déclaré dans la raffinerie, décrite comme contribuant à alimenter l'effort de guerre russe en Ukraine.

(Reportage par Dan Peleschuk, version française Florence Loève)