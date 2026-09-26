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L'Ukraine affirme avoir frappé la raffinerie de pétrole d'Ilski en Russie
information fournie par Reuters 26/09/2026 à 10:35
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Les forces ukrainiennes ont frappé la raffinerie de pétrole d'Ilski, située dans la région de Krasnodar dans le sud de la Russie, lors d'une attaque nocturne, a annoncé samedi l'armée de Kyiv.

Dans un communiqué, les autorités ukrainiennes ont indiqué qu'un incendie s'était déclaré dans la raffinerie, décrite comme contribuant à alimenter l'effort de guerre russe en Ukraine.

(Reportage par Dan Peleschuk, version française Florence Loève)

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