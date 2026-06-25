L'UE vise les divisions « cloud » d'Amazon et de Microsoft dans le cadre de la réglementation sur les « gardiens » des géants de la tech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires et des précisions du responsable européen des technologies) par Foo Yun Chee

Les autorités européennes de la concurrence ont déclaré que les services de cloud computing d’Amazon AMZN.O et de Microsoft MSFT.O devraient être désignés comme « gardiens » en vertu d’une réglementation historique sur les technologies, une mesure qui les soumettrait à des obligations strictes visant à limiter leur pouvoir de marché.

Cette désignation, prévue par la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act), imposerait une série d’obligations et d’interdictions aux deux plus grands fournisseurs mondiaux de services cloud, Amazon Web Services et Microsoft Azure, notamment des restrictions en matière d’autopréférence et des exigences visant à garantir l’interopérabilité et la portabilité des données.

Jusqu’à présent, les régulateurs européens ont ciblé les services de plateformes essentiels tels que les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les boutiques d’applications pour freiner les géants de la technologie. L’extension de la DMA aux infrastructures cloud marquerait une expansion significative dans un secteur considéré comme essentiel pour l’IA.

Ces conclusions préliminaires font suite à une enquête de sept mois.

«Les services cloud sont devenus une pierre angulaire de l’économie européenne – et une condition préalable à l’IA –, plus de la moitié des entreprises de l’UE s’appuyant désormais sur eux, parallèlement à des investissements records dans les infrastructures de cloud public», a déclaré Henna Virkkunen, responsable des questions technologiques de l’UE, dans un communiqué.

« Compte tenu de leur rôle central dans l’avenir numérique de l’Europe, ces services doivent opérer sur des marchés équitables, ouverts et concurrentiels qui favorisent la confiance et garantissent la souveraineté technologique de l’Europe. »

Amazon a déclaré que cette évaluation ne tenait pas compte de l’étendue des services cloud proposés aux clients européens et risquait de freiner l’investissement et l’innovation en Europe.

« L’UE dispose déjà d’une réglementation complète en matière de cloud grâce à la loi sur les données (Data Act), et l’ajout d’une nouvelle couche de réglementation lourde et redondante dans le cadre de la DMA sape la compétitivité européenne et l’accès aux technologies de l’information de pointe », a déclaré un porte-parole d’AWS.

Microsoft a souligné la puissance croissante de son concurrent Google.

« Nous restons préoccupés par le fait que le fait d’ignorer la puissance croissante de Google Cloud et de Gemini risque de fausser le marché de manière préjudiciable », a déclaré un porte-parole de Microsoft.

La Commission a notamment mis en avant le chiffre d’affaires significatif d’AWS et de Microsoft Azure, leurs capacités opérationnelles et leurs investissements supérieurs à ceux de leurs concurrents, leurs bases d’utilisateurs vastes et bien établies, ainsi que les effets de verrouillage et les coûts de changement élevés.

L’autorité européenne de la concurrence a également cité les outils d’IA et les partenariats des deux services comme un facteur décisif dans les marchés publics liés au cloud.

Amazon et Microsoft peuvent désormais contester les conclusions préliminaires de la Commission avant que celle-ci ne rende sa décision finale dans les mois à venir.