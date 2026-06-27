Mondial-2026: Angleterre, Portugal et Argentine pour bien finir, quatre tickets encore à prendre

Harry Kane lors du match de l'Angleterre contre le Ghana en phase de groupes du Mondial, le 23 juin 2026 à Boston ( AFP / FRANCK FIFE )

Déjà qualifiés, l'Angleterre, contre le Panama, et le Portugal, face à la séduisante équipe de Colombie, doivent l'emporter pour se ménager un tableau favorable, samedi lors de la dernière journée de la phase de groupes du Mondial-2026, où quatre tickets pour les 16es de finale restent en jeu.

De leur côté, les champions du monde argentins, assurés de finir premiers de leur groupe, joueront sans pression contre la Jordanie avant un 16e de finale contre le Cap Vert, l'une des sensations de cette Coupe du monde, qui a arraché sa qualification grâce à un troisième nul (0-0), contre l'Arabie saoudite.

. L'Angleterre en pensant à l'avenir

Face au Panama qui a vendu chèrement sa peau lors des deux premiers matches, l'Angleterre doit gagner pour verrouiller la première place du groupe L, mais aussi convaincre avant de basculer dans la phase finale.

Leur seconde période face à la Croatie (4-2) avait suscité des espoirs pour les Three Lions, vite chassés par le match nul (0-0) poussif face au Ghana.

Les Anglais auront également un oeil sur l'autre match du groupe entre le Ghana et Croatie, dont le vainqueur pourrait s'emparer de la première place en cas de contre-performance des hommes de Thomas Tuchel.

S'ils finissent premiers, les Anglais affronteront l'un des meilleurs troisièmes au prochain tour, alors qu'une deuxième place les enverrait vers un 16e de finale beaucoup plus incertain, très probablement contre le Portugal ou la Colombie.

. La Colombie sans complexe face au Portugal

Daniel Munoz après avoir marqué un but pour la Colombie contre la RD Congo en phase de groupes du Mondial, le 23 juin 2026 à Guadalajara (Mexique) ( AFP / Ulises RUIZ )

La première place du groupe K est en jeu entre le Portugal et la Colombie. Les Colombiens sont en position de force avec leurs six points et comptent bien conserver leur fauteuil de leader qui leur offrirait un meilleur troisième comme adversaire, plutôt que de retrouver le 2e du groupe de l'Angleterre, de la Croatie et du Ghana.

Les Portugais, eux, devront hausser leur niveau de jeu, après un pauvre match nul face à la RD Congo, et une victoire large mais sans grande signification face à l'Ouzbékistan (5-0). Ce dernier match a permis d'éteindre certaines interrogations autour du rôle de Cristiano Ronaldo, 41 ans. Mais une rechute contre la Colombie relancerait sans doute la polémique.

. L'Argentine avec Messi sur le banc

Après deux succès probants sur l'Algérie (3-0) et l'Autriche (2-0), l'Argentine est promise à la première place du groupe J et le dernier match face à la Jordanie ressemble à une formalité. Au point que le sélectionneur Lionel Scaloni a déclaré que Lionel Messi débuterait le match sur le banc des remplaçants et entrerait en cours de match.

L'éternel Leo, 39 ans, a marqué les cinq buts argentins lors des victoires contre l'Algérie et l’Autriche, et avec 18 buts en 6 éditions de la Coupe du monde, il a déjà détrôné l'Allemand Miroslav Klose, précédent détenteur du record avec 16 réalisations.

Plus incertaine, l'autre rencontre du groupe Algérie-Autriche a des airs de 32e de finale, dont le perdant aura très peu de chances de voir le tour suivant.

Les deux équipes se retrouvent 44 ans après le "match de la honte" où Allemands et Autrichiens s'étaient entendus pour un nul qui qualifiait les deux nations au détriment des Algériens, lors du Mondial 1982 en Espagne.

Ironie de l'histoire, un nul garantirait cette fois encore la qualification des deux équipes, l'Autriche en 2e position et l'Algérie parmi les meilleures troisièmes.

. Le Cap Vert enchante, l'Uruguay déchante

Rodrigo Bentancur (g) et Maximiliano Araujo après l'élimination de l'Uruguay battu par l'Espagne lors de la dernière journée de phase de groupes du Mondial, le 26 juin 2026 à Guadalajara ( AFP / Alfredo ESTRELLA )

Battu par l'Espagne (1-0) sur une énorme boulette de son gardien, l'Uruguay a conclu son Mondial totalement raté à la troisième place du groupe H avec 2 points, devenant la première nation majeure éliminée.

Une contre-performance qui profite au Cap Vert, véritable chouchou des supporters qui, avec un troisième nul d'affilée (0-0), contre l'Arabie saoudite, s'invite à la table des grands.

Et après avoir résisté à l'Espagne (0-0) et à l'Uruguay (2-2) en poule, c'est à un autre Goliath du football mondial que ce David sera opposé: l'Argentine championne du monde en titre.

. Réveil belge et meilleurs troisièmes à trouver

Enfin réaliste devant le but, la Belgique a pris le meilleur sur le petit poucet de ce Mondial, la Nouvelle-Zélande (5-1), et arraché la première place de son groupe.

Les Belges ont coiffé sur le fil l'Egypte tenue en échec par l'Iran (1-1) qui s'est vu refuser le but de la qualification directe, inscrit à la 4e minute du temps additionnel mais annulé pour un hors-jeu infime.

Troisièmes, les Iraniens doivent patienter pour voir s'ils poursuivent l'aventure au terme de cette ultime journée qui a cependant déjà pas mal décanté les choses.

Sont déjà assurés de finir dans les huit meilleurs troisièmes: le Sénégal, le Paraguay, la Bosnie, l'Equateur et la Suède qui sera l'adversaire de la France, le 30 juin.