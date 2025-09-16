L'UE va proposer de réduire plus rapidement de sa dépendance à l'énergie russe-Von der Leyen

La Commission européenne va proposer de réduire plus rapidement sa dépendance énergétique à la Russie, a déclaré mardi sa présidente Ursula von der Leyen après un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump.

Ursula von der Leyen a dit qu'elle avait discuté avec Donald Trump de la façon de renforcer les efforts visant à augmenter la pression économique sur la Russie.

"La Commission présentera bientôt un dix-neuvième paquet de sanctions visant les crypto-actifs, les banques et (le secteur de) l'énergie", a écrit Ursula von der Leyen sur le réseau social X.

"La Commission proposera de réduire plus rapidement les importations d'énergies fossiles russes", a-t-elle ajouté.

L'Union européenne avait précédemment prévu de s'affranchir des importations de gaz et de pétrole russes d'ici le 1er janvier 2028.

(Ananya Palyekar, Lili Bayer et Julia Payne; version française Camille Raynaud)