L'UE va proposer de limiter l'accès des enfants aux réseaux sociaux, annonce von der Leyen

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La Commission européenne présentera après l'été une proposition visant à limiter l'accès des enfants aux réseaux sociaux, a déclaré lundi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

“Nos enfants ont besoin de passer du temps dans le monde réel. Du temps pour jouer, pour nouer des amitiés, pour faire des erreurs. Du temps pour forger leur propre identité, leur propre personnalité, avant qu’un algorithme ne le fasse à leur place,” a déclaré von der Leyen aux journalistes à Bruxelles.

“La question n’est pas de savoir si les enfants peuvent accéder aux réseaux sociaux. Il s’agit de savoir si et quand les réseaux sociaux peuvent accéder à nos enfants.”