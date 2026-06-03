L'UE s'attaque à la dépendance vis-à-vis des géants de la tech avec une initiative « made in Europe »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Europe souhaite soutenir les fabricants de puces et les fournisseurs de services cloud locaux

* Les règles proposées par l'UE empêcheront les géants de la tech de participer aux appels d'offres publics critiques

* La proposition de l'UE doit être négociée avec les pays de l'UE et les législateurs

(Ajout d'un commentaire de Microsoft au paragraphe 10, et de détails supplémentaires sur les initiatives de Microsoft au paragraphe 11) par Foo Yun Chee

La Commission européenne a proposé mercredi de nouvelles lois visant à soutenir les industries nationales du cloud, de l'IA et des semi-conducteurs, dans le but de réduire la dépendance vis-à-vis des géants américains de la tech, une initiative qui pourrait exacerber les tensions transatlantiques.

La loi sur le développement du cloud et de l'IA et la loi sur les puces 2.0 s'inscrivent dans la volonté de l'Europe de renforcer sa souveraineté technologique et de rattraper son retard sur ses rivaux américains et chinois. La Commission souhaite doubler la part de marché mondiale de l'UE dans le secteur des semi-conducteurs pour la porter à 20 % d'ici 2030.

“Nous ne pouvons pas nous permettre de dépendre d’autrui pour les technologies qui assurent le fonctionnement de nos hôpitaux, la stabilité de nos réseaux énergétiques et la sécurité de nos services”, a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans un communiqué.

La responsable européenne des technologies, Henna Virkkunen, a mis en garde contre le risque de “kill switches” (dispositifs d'arrêt d'urgence) susceptibles de désactiver ou de perturber les services.

“Nous voulons être sûrs que, dans les domaines critiques, nous soyons toujours en mesure de contrôler les services et les données en Europe”, a-t-elle déclaré aux journalistes.

La proposition définit des exigences de souveraineté pour les fournisseurs de services cloud dans des secteurs sensibles tels que la banque, l’énergie et la santé, motivées en partie par des inquiétudes concernant des lois américaines telles que le Cloud Act, qui oblige les fournisseurs basés aux États-Unis à accorder aux autorités l’accès aux données même si celles-ci sont stockées à l’étranger.

LES GÉANTSAMÉRICAINS DE LA TECHNOLOGIE CHERCHENT DES SOLUTIONS DE CONTOURNEMENT

Pour les marchés publics critiques, les fournisseurs devront s'assurer que les logiciels et le matériel sont fabriqués dans l'UE, excluant ainsi les entreprises non européennes du contrôle des données et des services, a déclaré la responsable des technologies de l'UE, Henna Virkkunen, aux journalistes, confirmant ainsi un article de Reuters .

“Bien sûr, cela ne représente pas une part très importante de nos services, mais dans des domaines très critiques comme la défense, par exemple, il est très important que la technologie soit contrôlée par des Européens depuis l’Europe et que les données restent ici”, a-t-elle déclaré.

Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Google GOOGL.O , les trois plus grands fournisseurs de cloud au monde avec une part de marché de plus de60%, ont proposé diverses solutions pour répondre aux préoccupations de l'UE.

“Microsoft propose des solutions cloud sécurisées et souveraines qui donnent le contrôle aux clients, et nous sommes prêts à contribuer à la construction d’un écosystème d’IA solide, résilient et connecté à l’échelle mondiale en Europe”, a déclaré un porte-parole de Microsoft.

Microsoft a lancé des initiatives de cloud contrôlées localement, telles que Bleu, détenue par les groupes français Capgemini et Orange, et Delos Cloud, une filiale de SAP utilisant l’infrastructure Microsoft Azure, dans le but de répondre aux préoccupations de l’Europe en matière de souveraineté.

La proposition de l'UE prévoit également une procédure d'autorisation accélérée pour les centres de données, qui bénéficieront d'un accès préférentiel au réseau et de tarifs réduits pour l'utilisation de puces fabriquées en Europe et l'amélioration de l'efficacité énergétique.

La version actualisée de la loi sur les puces vise à stimuler la production de puces fabriquées en Europe en encourageant les accords entre fabricants et acheteurs afin de garantir les achats futurs d’un produit.

Ces deux propositions feront l'objet de négociations avec les États membres de l'UE et le Parlement européen au cours des prochains mois avant de pouvoir entrer en vigueur.