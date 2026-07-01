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L'UE ouvre une enquête antitrust à l'encontre d'Align Technology concernant Invisalign et la vente liée de scanners
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 04:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations issues des communiqués de la Commission européenne et d'Align Technology)

La Commission européenne a annoncé mardi avoir ouvert une enquête antitrust à l'encontre de la société américaine Align Technology ALGN.O , soupçonnée d'avoir pratiqué une vente liée entre ses scanners intra-oraux iTero et ses gouttières transparentes Invisalign dans l'Espace économique européen.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Les scanners intra-oraux iTero sont des systèmes d’imagerie numérique qui produisent des scans 3D de l’anatomie buccale, selon le site web de l’entreprise, et sont généralement utilisés par les professionnels dentaires pour commander des gouttières transparentes.

* La Commission européenne a déclaré craindre qu’Align, qui fabrique des gouttières transparentes et des scanners dentaires, n’ait indûment tiré parti de ses gouttières transparentes Invisalign en contraignant de fait les professionnels dentaires à acheter son scanner iTero s’ils souhaitent commander des gouttières Invisalign, ce qui pourrait restreindre la concurrence.

* L'enquête, ouverte à la suite d'une plainte déposée par un concurrent, visera à déterminer si ces pratiques enfreignent les règles de concurrence de l'UE.

* Align a qualifié la démarche de la Commission européenne de « purement procédurale » et a précisé qu’elle ne constituait ni une accusation ni une constatation d’infraction.

* La société a affirmé que ses pratiques étaient conformes au droit de la concurrence applicable et a déclaré qu’elle coopérerait pleinement avec la Commission.

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