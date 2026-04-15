L'UE met en garde contre un choc énergétique durable si la guerre en Iran se poursuit

Un tableau des prix des carburants indique tous les types de carburants en rupture de stock dans une station-service TotalEnergies à Vertou

par Kate Abnett

L'Union européenne (UE) a averti mercredi ses ‌États membres que, si le conflit avec l'Iran se prolongeait, les marchés de l'énergie seraient confrontés à un choc ​d'approvisionnement de longue durée qui entraînerait une réduction des consommations de carburant, ont déclaré des diplomates du bloc à Reuters.

Les approvisionnements énergétiques mondiaux sont fragilisés par la fermeture de fait du détroit d'Ormuz, due à la guerre, alors ​que 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL) mondiaux transitent par cette voie maritime en temps normal.

L'Europe n'a pas encore été confrontée à des ​pénuries d'approvisionnement, mais elle est aux prises avec une flambée ⁠des prix du pétrole et du gaz. Les aéroports ont en outre averti que les premières pénuries ‌de kérosène pourraient survenir d'ici quelques semaines.

Lors d'une réunion à huis clos avec les ambassadeurs des pays de l'UE, la Commission européenne a déclaré mercredi qu'elle envisageait deux scénarios principaux, ont ​indiqué des diplomates au fait des discussions.

Dans ‌un scénario où le cessez-le-feu convenu entre Washington et Téhéran tiendrait et où ⁠le blocus américain des ports iraniens serait levé, les flux de pétrole et de gaz se rétabliraient en quelques mois et les prix de ces matières premières devraient baisser.

Les prix du diesel et du kérosène diminueraient plus tard, d'ici ⁠la fin de l'été, ‌tandis que le marché mondial du GNL resterait tendu jusqu'en 2030 en raison des dommages ⁠subis par les infrastructures du Qatar, toujours selon les projections de l'exécutif européen citées par les diplomates.

En revanche, si ‌les tensions persistaient, les marchés de l'énergie seraient confrontés à un choc d'approvisionnement prolongé et à ⁠des flambées de prix extrêmes, avec des répercussions sur les chaînes d'approvisionnement de tous ⁠les secteurs.

RISQUE DE "DESTRUCTION DE LA ‌DEMANDE"

Toujours selon ce scénario, une perturbation continue de l'approvisionnement en pétrole entraînerait de plus en plus une "destruction de la ​demande", c'est-à-dire une réduction de la consommation de carburant.

L'Europe pourrait ‌alors avoir du mal à remplir ses stocks de gaz avant l'hiver et des pénuries localisées de kérosène seraient possibles, selon les déclarations ​de la Commission européenne aux ambassadeurs.

Un porte-parole de la Commission n'a pas souhaité commenter ces informations.

La dépendance de l'Europe vis-à-vis des importations de pétrole et de gaz l'a exposée à la flambée des prix mondiaux, même ⁠si ses principaux fournisseurs sont les États-Unis, la Norvège et d'autres producteurs hors du Moyen-Orient.

La Commission élabore actuellement des propositions visant à atténuer les répercussions du conflit. Un projet, précédemment rapporté par Reuters, prévoit de réduire les taxes sur l'électricité et de chercher à accélérer le déploiement des technologies propres afin de réduire la dépendance de l'UE vis-à-vis des combustibles fossiles et de la protéger contre de futurs chocs pétroliers et gaziers.

(Reportage Kate Abnett, version française Benjamin ​Mallet, édité par Benoit Van Overstraeten)