L'UE menace Meta d'une mesure provisoire pour avoir bloqué ses rivaux d'intelligence artificielle sur WhatsApp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités de régulation de la concurrence de l'UE ont accusé lundi Meta Platforms d'avoir enfreint les règles de concurrence en bloquant l'accès de ses rivaux d'intelligence artificielle à son service de messagerie WhatsApp et ont menacé d'imposer des mesures provisoires au géant américain de la technologie.

La Commission européenne a pris cette décision après que Meta a mis en œuvre, le 15 janvier, une politique autorisant uniquement son assistant d'intelligence artificielle Meta AI sur WhatsApp.

L'exécutif européen, qui joue le rôle de chien de garde de la concurrence de l'UE, a déclaré qu'il avait envoyé une communication des griefs ou un acte d'accusation à Meta pour violation des règles de l'Union européenne.

"La Commission a donc l'intention d'imposer des mesures provisoires pour empêcher que ce changement de politique ne cause un préjudice grave et irréparable au marché, sous réserve de la réponse et des droits de défense de Meta," a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Sa décision sur les mesures provisoires dépendra de la réponse et des droits de défense de Meta.