L'UE menace de prendre des mesures temporaires pour empêcher Meta de bloquer l'accès de ses rivaux d'IA à WhatsApp

par Foo Yun Chee

Les autorités de régulation de la concurrence de l'UE ont menacé d'empêcher Meta Platforms de bloquer l'accès de ses rivaux d'intelligence artificielle à son service de messagerie WhatsApp pendant qu'elles enquêtent sur les soupçons d'abus de position dominante de la part du géant technologique américain. La Commission européenne a déclaré lundi qu'elle avait envoyé une communication des griefs à Meta pour violation des règles de l'Union européenne et qu'elle avait l'intention d'imposer des mesures provisoires pour éviter que les rivaux ne subissent des dommages graves et irréparables, reflétant ainsi les mesures prises par l'autorité italienne de surveillance de la concurrence en décembre.

"Nous devons protéger une concurrence efficace dans ce domaine dynamique, ce qui signifie que nous ne pouvons pas permettre aux entreprises technologiques dominantes de tirer illégalement parti de leur position dominante pour s'octroyer un avantage déloyal", a déclaré Teresa Ribera, cheffe du service de la concurrence de l'UE, dans un communiqué.

"C'est pourquoi nous envisageons d'imposer rapidement des mesures provisoires à Meta, afin de préserver l'accès des concurrents à WhatsApp pendant la durée de l'enquête et d'éviter que la nouvelle politique de Meta ne nuise irrémédiablement à la concurrence en Europe."

Meta a déclaré qu'il n'y avait aucune raison pour que l'UE intervienne.

"Il existe de nombreuses options d'IA et les gens peuvent les utiliser à partir des magasins d'applications, des systèmes d'exploitation, des appareils, des sites Web et des partenariats industriels", a déclaré un porte-parole de Meta dans un courriel.

"La logique de la Commission suppose à tort que le logiciel WhatsApp Business API est un canal de distribution clé pour ces chatbots."

Meta a mis en œuvre sa politique le 15 janvier, autorisant uniquement son assistant Meta AI sur WhatsApp.

La décision de la Commission d'imposer ou non des mesures provisoires dépendra de la réponse de Meta et de ses droits de défense, a déclaré l'organisme de surveillance.

L'enquête de l'UE souligne la détermination de l'Union à faire respecter ses règles de concurrence, malgré les critiques formulées par les États-Unis à l'encontre de l'action européenne contre les grandes entreprises technologiques américaines. Le mois dernier, un tribunal brésilien a suspendu une mesure provisoire prise par l'agence de la concurrence du pays à l'encontre de Meta sur la même question.