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L'UE limite les importations de véhicules hybrides chinois à 350.000 unités par an - responsable
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 09:59

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L'Union européenne (UE) a trouvé un accord portant sur la limitation des importations de véhicules hybrides chinois à 350.000 unités par an, avec une hausse annuelle de 6%, dans le cadre d'un accord de quatre ans annoncé vendredi, a déclaré lundi un responsable de la Commission européenne.

Les premières mesures de l'UE visant à limiter les importations d'hybrides devraient être mises en oeuvre dès début décembre, a ajouté ce responsable.

Les importations de véhicules hybrides rechargeables en provenance de Chine dans l'UE ont augmenté de 86% sur les neuf premiers mois de l'année tandis que les importations de véhicules électriques ont progressé de 40%.

(Reportage Phil Blenkinsop; version française Claude Chendjou et Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)

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