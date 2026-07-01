L'UE impose une taxe de 3 € sur les colis en ligne à bas prix, un coup dur pour Shein, Temu et AliExpress

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* Les colis sont soumis à une redevance de 3 € pour chaque code douanier distinct figurant dans un envoi

* L'UE a enregistré 5,8 milliards d'envois de commerce électronique d'une valeur inférieure à 150 € en 2025

* Des plateformes telles que Shein augmentent leur surface d’entreposage dans l’UE et pourraient se tourner vers d’autres marchés pour assurer leur croissance

par Helen Reid et Philip Blenkinsop

L’Europe a franchi une première étape mercredi pour lutter contre ce qu’elle qualifie de concurrence déloyale de la part de détaillants en ligne tels que Shein, Temu et AliExpress, en imposant une redevance de 3 € sur les importations de faible valeur issues du commerce électronique en provenance de Chine, qui entraient auparavant dans l’Union sans droits de douane. Cette mesure constitue un nouveau revers pour les plateformes qui profitaient des exonérations douanières pour vendre des produits à des prix extrêmement bas, alimentant ainsi une croissance rapide et suscitant des plaintes de la part des détaillants et des décideurs politiques. Les États-Unis, leur plus grand marché, ont mis fin en mai à leur exemption « de minimis » pour les importations en provenance de Chine, puis à toutes les importations à la fin du mois d’août.

Ces frais, qui entrent en vigueur ce mercredi, seront facturés pour chaque classification douanière au sein d’un même envoi. Un colis contenant trois types d’articles différents entraînerait ainsi des frais totaux de 9 €, tandis qu’un colis contenant plusieurs robes ou plusieurs jouets serait facturé 3 €.

Les exonérations de droits de douane sur les importations de faible valeur sont en vigueur depuis des décennies, le seuil actuel de 150 € ayant été introduit en 2008. Mais le nombre de colis issus du commerce électronique entrant dans l’Union européenne au titre de cette exonération a explosé, passant de 1,4 milliard en 2022 à 5,8 milliards en 2025.

"Dans un monde commercial différent, cela avait tout son sens, mais ce monde n’existe plus. Il a été bouleversé par le commerce électronique, en particulier en provenance de Chine", a déclaré dans une interview le député européen Dirk Gotink, qui pilote le dossier de la réforme douanière au Parlement européen.

"Cette exemption a fait l’objet d’abus et d’utilisations détournées à l’échelle industrielle afin de créer un avantage concurrentiel au détriment des entreprises de l’UE."

LES VOLUMES DE FRET AÉRIEN LIÉS AU COMMERCE ÉLECTRONIQUE DEVRAIENT BAISSER

Derek Lossing, consultant en commerce électronique et fret aérien à la tête de Cirrus Global Advisors, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les expéditions aériennes de marchandises issues du commerce électronique vers l’UE baissent de 10% à 35% dans les semaines suivant l’entrée en vigueur des redevances, ce qui devrait avoir des répercussions sur les volumes mondiaux de fret aérien.

"La question est de savoir dans quelle mesure les plateformes parviendront à se réorienter vers d’autres marchés", a déclaré Derek Lossing. "Lorsque les États-Unis ont mis fin au régime “de minimis”, l’Europe constituait une très bonne alternative vers laquelle les plateformes pouvaient se tourner – mais aujourd’hui, il n’existe pas vraiment d’alternative claire à l’Europe."

Derek Lossing a ajouté que les plateformes pourraient faire pression sur les fournisseurs pour qu’ils prennent en charge une partie des coûts supplémentaires, afin de limiter les hausses de prix pour les consommateurs et de préserver leur rentabilité.

Shein s’est préparée à ce changement en agrandissant ses entrepôts à Wroclaw, en Pologne, et en expédiant davantage de produits en vrac vers l’UE.

Ni Shein ni Temu n’ont répondu à nos demandes de commentaires.

LES PRIX À LA CONSOMMATION DEVRAIENT AUGMENTER À MESURE QUE LES PLATEFORMES RÉPERCUTERONT LES DROITS DE DOUANE

Ces frais de 3 € constituent une mesure temporaire qui devrait être remplacée par des droits de douane spécifiques à chaque catégorie à compter du 1er juillet 2028, date à laquelle la nouvelle autorité douanière de l’UE devrait entrer en fonction.

Ces frais devraient entraîner une hausse des prix à la consommation, les plateformes répercutant au moins une partie des coûts supplémentaires.

AliExpress, détenu par le géant chinois du commerce électronique Alibaba, a indiqué dans un communiqué que les fiches produits comporteraient la mention "Prix TTC et droits de douane inclus" le cas échéant. Pour les autres articles, les clients verront s’afficher le détail des frais d’importation avant de finaliser leur achat.

Amazon, qui a lancé son service ultra-bon marché "Amazon Haul" suite à la croissance fulgurante de Temu et Shein, a indiqué que 97% de ses expéditions vers l’UE l’année dernière avaient été traitées à partir d’entrepôts situés au sein de l’Union. Pour les produits expédiés depuis l’extérieur de l’UE, les frais d’importation seraient également présentés aux clients avant le paiement, a-t-il précisé.