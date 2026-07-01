La Russie avertit Apple d'une amende de 52 millions de dollars pour partialité présumée à l'égard des applications locales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité russe de la concurrence a adressé un avertissement au fabricant de l'iPhone, Apple AAPL.O , exhortant l'entreprise à remédier à ce qu'elle qualifie de pratiques discriminatoires à l'encontre des moteurs de recherche et des logiciels russes.

Le Service fédéral antimonopole a déclaré qu'Apple devait veiller à ce que des logiciels russes, notamment des moteurs de recherche et l'application de messagerie Max, soient préinstallés sur ses appareils.

Si l'entreprise ne remédie pas à ces infractions d'ici le 15 juillet, elle s'expose à une amende pouvant atteindre 4 milliards de roubles (soit 51,6 millions de dollars).

(1 dollar = 77,4955 roubles)