Jeu vidéo: le format disque abandonné pour les nouveautés sur PlayStation début 2028

"La production de disques physiques pour tous les nouveaux jeux sortant sur consoles PlayStation sera interrompue" à compter de janvier 2028, indique Sony ( AFP / LOU BENOIST )

Virage stratégique pour Sony: le groupe japonais a prévenu mercredi que les nouveaux jeux de ses consoles PlayStation ne sortiraient plus sur disque à partir de janvier 2028, prenant ainsi pleinement le train de la dématérialisation.

"La production de disques physiques pour tous les nouveaux jeux sortant sur consoles PlayStation sera interrompue" à compter de cette date, a indiqué l'entreprise dans un billet de blog.

Cette évolution n'aura "pas d'impact sur les jeux déjà sortis ou qui continueront de sortir au format disque avant janvier 2028", a-t-elle par ailleurs assuré.

Les joueurs devront ensuite acheter leur jeu sur le PlayStation Store, la plateforme de vente du groupe, ou se tourner vers des revendeurs pour acquérir un code de téléchargement.

En 2020, Sony, l'un des géants du secteur aux côtés de Nintendo et de Microsoft, avait déjà initié un premier mouvement vers la dématérialisation lorsqu'il avait lancé une version de sa PlayStation 5 dépourvue de lecteur de disque.

Plus récemment, Rockstar Games, l'éditeur de "Grand Theft Auto VI", a annoncé en juin que la boîte du jeu le plus attendu de l'année contiendrait un code de téléchargement à sa sortie en novembre, sans disque donc.

Le géant japonais a expliqué mercredi son choix comme étant une réponse "aux changements de tendance dans les préférences des consommateurs".

"Les tendances d'achat des joueurs sont sans équivoque", a souligné dans une note publiée mercredi l'analyste Piers Harding-Rolls, du cabinet britannique Ampere.

D'après les données de ce dernier, les ventes dématérialisées représentaient en 2013 13% des ventes de jeux pour les consoles Playstation, mais s'élevaient à 80% en 2025.

Ceci n'a pas empêché des joueurs de manifester leur déception sur les réseaux sociaux après l'annonce de Sony.

"Fin d'une ère"

"C'est un coup de massue", a écrit dans un message sur le réseau social X le créateur de contenus Conkerax, tandis que d'autres regrettent la "fin d'une ère".

Repartagée par de nombreux internautes, une vidéo de 2013 a refait surface, dans laquelle Sony se moquait de Microsoft qui avait tenté avec sa console Xbox One d'amorcer un virage marqué vers la dématérialisation avant de faire marche arrière.

"Il est inévitable que cette annonce suscite des préoccupations chez les joueurs PlayStation concernant différents aspects, notamment le choix, l'accès aux anciens jeux physiques sur les nouvelles consoles, la possibilité de collectionner des jeux physiques et la préservation des jeux", a commenté Piers Harding-Rolls.

Le spécialiste a aussi souligné les conséquences sur le secteur tout entier, évoquant par exemple un "impact négatif" sur les magasins, qui ont déjà pâti de la baisse des ventes physiques, et un bouleversement du marché de l'occasion.

L'annonce de mercredi a également relancé les spéculations au sujet de la prochaine console de Sony.

"Ca confirme vraisemblablement que la PlayStation 6 sera uniquement numérique", a réagi sur X Daniel Ahmad, du cabinet Niko Partners.

Un avis partagé par Piers Harding-Rolls, qui estime que ce choix serait une "solution simple" pour Sony, qui "cherchera par tous les moyens de réduire le coût de sa console nouvelle génération".

Le groupe, qui a réalisé cette année environ 40% de son chiffre d'affaires avec le jeu vidéo, s'attend à une baisse des ventes en volume de sa console PlayStation 5, dont il a dû augmenter les prix face à la flambée des coûts de production.

D'après les estimations du cabinet Ampere, la PlayStation 6 pourrait être lancée fin 2028.