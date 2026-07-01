L'UE impose un droit de douane sur les petits colis

par Helen Reid et Philip Blenkinsop

L'Union européenne va appliquer à partir de mercredi un droit de douane de 3 euros sur les colis de faible valeur afin de freiner l'afflux de paquets, notamment en provenance de Chine.

Ce droit de douane s'appliquera à chaque objet de type différent contenu dans un colis. Un paquet contenant trois objets de type différent se verra taxé de 9 euros. Un Colis contenant plusieurs objets de même type - comme trois robes par exemple - sera taxé de 3 euros.

La taxe s'appliquera jusqu'à ce qu'une solution permanente soit trouvée dans le bloc pour mettre fin à la règle d'exemption "de minimis", un dispositif qui permet de ne pas s'acquitter de droits de douane sur les achats en ligne d'un montant inférieur à 150 euros.

Les plateformes devraient toutefois répercuter le montant de ce nouveau droit de douane sur leurs prix.

AliExpress a déclaré que les produits présentés sur la plateforme porteraient une mention indiquant s'ils incluent les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée et que les utilisateurs verraient quelles taxes seraient imposées sur leur commande avant de la valider.

Amazon a indiqué que 97% de ses commandes à destination d'un pays membre de l'UE avaient été remplies dans ses entrepôts européens. L'entreprise a fait savoir que les clients verraient quels droits de douane s'appliqueraient à leur commande avant de la valider si les produits étaient envoyés depuis un pays situé hors de l'UE.

Shein s'est préparé à l'entrée en vigueur de ce droit de douane en développant ses entrepôts en Pologne et en envoyant davantage de produits en grosses quantités vers l'UE.

(Avec Bart Meijer; version française Camille Raynaud)