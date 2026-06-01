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L'UE étudie des projets de marges de manœuvre budgétaires face à la hausse de l'énergie-presse
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 23:10

La Commission européenne étudie des projets visant à accorder aux États membres une plus grande flexibilité budgétaire pour faire face à l'impact de la hausse des coûts énergétiques liée à la guerre en Iran, rapporte lundi l'agence de presse Bloomberg News, citant des sources.

La proposition actuellement examinée par l'exécutif européen permettrait aux gouvernements de consacrer environ 0,3% du PIB à l'énergie en dehors du cadre budgétaire de l'UE, ajoute Bloomberg.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette information dans l'immédiat.

(Rédigé par Mrinmay Dey, version française Benjamin Mallet)

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