L'UE et le Mercosur signent leur accord commercial après 25 ans de négociations

par Daniela Desantis et Philip Blenkinsop

Les hauts responsables de l'Union européenne et le bloc sud-américain du Mercosur ont signé samedi au Paraguay un accord de libre échange, ouvrant la voie au plus important accord commercial de l'histoire de l'UE après 25 ans de négociations.

Le traité UE-Mercosur, qui prévoit une baisse des droits de douane et un renforcement des échanges commerciaux entre les deux blocs, doit maintenant obtenir le feu vert du Parlement européen et être ratifié par les parlementaires des pays membres du Mercosur, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa ont participé samedi à une cérémonie avec les présidents des pays du Mercosur, à l'exception du chef d'Etat brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, représenté par son ministre des Affaires étrangères.

L'accord a été signé après le feu vert de la plupart des pays européens la semaine dernière, et ce malgré la forte inquiétude en Europe des agriculteurs et des organisations environnementales qui craignent une déferlante d'importations bon marché et obéissant à des normes sanitaires moins strictes en provenance d'Amérique du Sud, ou une accélération de la déforestation.

Ursula Von der Leyen, qui a rencontré le président Lula avant de se rendre à Asuncion, capitale du Paraguay, avant la signature, a déclaré que l'accord donnerait naissance à la plus importante zone de libre échange du monde.

"Cet accord envoie un message très fort au monde. Il reflète un choix clair et délibéré. Nous choisissons le commerce équitable plutôt que les droits de douane. Nous choisissons un partenariat productif, de long terme, plutôt que l'isolationnisme", a déclaré la présidente de l'exécutif européen.

Les échanges commerciaux entre les deux blocs, qui représentent à eux deux un marché de 700 millions de personnes, a atteint 111 milliards d'euros en valeur en 2024. L'Union européenne exporte principalement des machines, des produits chimiques et des équipements de transport, tandis que les exportations du Mercosur se concentrent sur les produits agricoles, les minéraux, la pulpe de bois et le papier.

(Daniela Desantis à Asuncion, Philip Blenkinsop à Bruxelles et Brendan O'Boyle à Mexico City, Gilles Guillaume pour la version française)