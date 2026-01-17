 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UE et le Mercosur signent leur accord commercial après 25 ans de négociations
information fournie par Reuters 17/01/2026 à 19:25

(Actualisé avec précisions, contexte)

par Daniela Desantis et Philip Blenkinsop

Les hauts responsables de l'Union européenne et le bloc sud-américain du Mercosur ont signé samedi au Paraguay un accord de libre échange, ouvrant la voie au plus important accord commercial de l'histoire de l'UE après 25 ans de négociations.

Le traité UE-Mercosur, qui prévoit une baisse des droits de douane et un renforcement des échanges commerciaux entre les deux blocs, doit maintenant obtenir le feu vert du Parlement européen et être ratifié par les parlementaires des pays membres du Mercosur, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa ont participé samedi à une cérémonie avec les présidents des pays du Mercosur, à l'exception du chef d'Etat brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, représenté par son ministre des Affaires étrangères.

L'accord a été signé après le feu vert de la plupart des pays européens la semaine dernière, et ce malgré la forte inquiétude en Europe des agriculteurs et des organisations environnementales qui craignent une déferlante d'importations bon marché et obéissant à des normes sanitaires moins strictes en provenance d'Amérique du Sud, ou une accélération de la déforestation.

Ursula Von der Leyen, qui a rencontré le président Lula avant de se rendre à Asuncion, capitale du Paraguay, avant la signature, a déclaré que l'accord donnerait naissance à la plus importante zone de libre échange du monde.

"Cet accord envoie un message très fort au monde. Il reflète un choix clair et délibéré. Nous choisissons le commerce équitable plutôt que les droits de douane. Nous choisissons un partenariat productif, de long terme, plutôt que l'isolationnisme", a déclaré la présidente de l'exécutif européen.

Les échanges commerciaux entre les deux blocs, qui représentent à eux deux un marché de 700 millions de personnes, a atteint 111 milliards d'euros en valeur en 2024. L'Union européenne exporte principalement des machines, des produits chimiques et des équipements de transport, tandis que les exportations du Mercosur se concentrent sur les produits agricoles, les minéraux, la pulpe de bois et le papier.

nL8N3YI020

(Daniela Desantis à Asuncion, Philip Blenkinsop à Bruxelles et Brendan O'Boyle à Mexico City, Gilles Guillaume pour la version française)

Agriculteurs en colère
Environnement
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le maire socialiste de Montpellier, Michaël Delafosse (au second plan), le 6 juin 2025 à Montpellier ( AFP / Sylvain THOMAS )
    Le maire PS de Montpellier Michaël Delafosse brigue un nouveau mandat en position de force
    information fournie par AFP 17.01.2026 19:21 

    Elu en tant qu'"outsider" en 2020, le maire socialiste de Montpellier, Michaël Delafosse, a officialisé samedi, sans surprise, sa candidature à un second mandat, se présentant cette fois en position de force face à des oppositions fractionnées à gauche et à droite. ... Lire la suite

  • Donald Trump à Washington, le 16 janvier 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump attaque les Européens sur le Groenland
    information fournie par AFP 17.01.2026 19:14 

    Dans un message au ton agressif, Donald Trump a accusé samedi huit pays européens alliés de jouer à "un jeu très dangereux" au Groenland, et les a menacés de nouveaux droits de douane, une escalade sans précédent pour s'emparer de l'immense territoire autonome ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien au mouvement de protestation en Iran, le 17 janvier 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Malgré la répression en Iran, l'espoir en étendard dans les manifestations en France
    information fournie par AFP 17.01.2026 18:41 

    Entre inquiétudes face à l'ampleur de la répression des manifestations en Iran et "espoir" de voir un jour s'effondrer le "régime des mollahs", plusieurs milliers de personnes, dont de nombreux membres de la diaspora, ont défilé samedi en France. A Paris, la foule ... Lire la suite

  • Le ministre des Affaires étrangères du Paraguay, Ruben Ramirez Lezcano, signe un document aux côtés du commissaire européen au Commerce et à la Sécurité économique, Maros Sefcovic, en présence (de gauche à droite, à l'arrière) du président du Conseil européen, Antonio Costa, de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Paraguay, Santiago Pena, le président argentin, Javier Milei, et le président uruguayen, Yamandu Orsi, assistent à la cérémonie de signature de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, à Asuncion, le 17 janvier 2026. ( AFP / Luis ROBAYO )
    L'UE et le Mercosur signent un accord commercial "historique"
    information fournie par AFP 17.01.2026 18:35 

    Les pays latino-américains du Mercosur et l'Union européenne (UE) ont signé samedi au Paraguay un traité qualifié d'"historique", créant l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, malgré des inquiétudes au sein des deux blocs. Ensemble, ceux-ci représentent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank