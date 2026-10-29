L'UE et le Canada visent un partenariat approfondi, déclare Ursula von der Leyen

par Maria Cheng et Bart H. Meijer

L'Union européenne (UE) et le Canada souhaitent renforcer leur coopération dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), du climat, de l'énergie et de la sécurité, tout en étudiant la possibilité que le Canada devienne le premier "membre associé" de l'Union, a déclaré jeudi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Ce terme, auquel de nombreux pays de l’UE s’opposent, n’a aucune valeur juridique.

Le renforcement des liens avec l’Europe s’inscrit dans la stratégie du Premier ministre Mark Carney visant à réduire la dépendance économique et sécuritaire du Canada vis-à-vis des États-Unis depuis que le président Donald Trump a imposé des droits de douane sur les produits canadiens.

Toutefois, les efforts du Canada pour se rapprocher de l’UE risquent de contrarier Donald Trump alors que les négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis se poursuivent.

"Notre idée est simple : il s’agit d’une association sans adhésion", a déclaré Ursula von der Leyen lors d’un discours prononcé à Montréal à l’occasion d’un sommet Canada-UE. "Nous pouvons construire un partenariat qui se rapproche davantage de l’adhésion que tout ce que nous avons fait auparavant."

"Nous pouvons travailler sur tous les sujets, de l’intelligence artificielle au climat, en passant par l’énergie ou la sécurité", a-t-elle ajouté.

Les dirigeants canadiens et européens ont toutefois retiré de leur déclaration commune, consultée par Reuters, l’idée d’une adhésion associée à l’UE, s’accordant plutôt sur une "association toujours plus étroite".

La déclaration, que les responsables prévoient de rendre publique vendredi, indique que les travaux visant à définir les relations entre le Canada et l’UE se poursuivront jusqu’à un prochain sommet prévu l’année prochaine.

C’est Ursula von der Leyen qui avait pour la première fois lancé l’idée d’une adhésion associée pour le Canada il y a six semaines, suscitant des réticences de la part de pays menés par l’Allemagne, qui ont fait valoir qu’ils ne pouvaient accepter un concept dépourvu de statut juridique et qui n’avait pas été précisé, ont indiqué des diplomates.

(Par Bart Meijer, Inti Landauro et Maria Cheng; Version française Matthieu Huchet, édité par Zhifan Liu)