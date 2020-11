Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE espère un "nouveau départ" dans les relations commerciales avec les USA - Altmaier Reuters • 09/11/2020 à 15:24









BERLIN, 9 novembre (Reuters) - L'Union européenne et ses Etats membres souhaitent "un nouveau départ" dans leurs relations commerciales avec les Etats-Unis après la victoire annoncée de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine, a déclaré lundi le ministre allemand de l'Economie. "Nous allons essayer d'obtenir un nouveau départ en matière de politique commerciale entre les Etats-Unis et tous les Etats membres", a dit Peter Altmaier, dont le pays préside actuellement l'UE, à l'issue d'une réunion en visioconférence des ministres européens chargés du Commerce. Durant ses quatre années de présidence, Donald Trump a imposé ou menacé d'imposer des droits de douane sur différentes catégories de produits européens en dénonçant une relation commerciale inéquitable entre les deux côtés de l'Atlantique. Le ministre français délégué au Commerce extérieur, Franck Riester, a pour sa part écrit sur Twitter: "nous devons affirmer notre puissance commerciale pour que les (Etats-Unis) ne nous regardent pas comme des partenaires de second rang, mais comme leurs égaux." Franck Riester a déclaré la semaine dernière à Reuters s'attendre à une amélioration des relations commerciales entre l'UE et les Etats-Unis avec Joe Biden. (Michael Nienaber version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

