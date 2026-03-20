L'UE envisage des mesures temporaires pour atténuer l'impact de la guerre en Iran

Sommet des dirigeants de l'Union européenne à Bruxelles

par Kate Abnett

Les dirigeants des pays ‌membres de l'Union européenne ont appelé jeudi à prendre des mesures temporaires pour atténuer la ​flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Iran, notamment en recourant à des baisses d'impôts sur l'énergie et à des subventions.

La dépendance du bloc aux importations énergétiques fait que ​le bloc est très exposé à la hausse des prix entraînée par la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transite ​en temps normal 20% du pétrole mondial.

Sur les ⁠marchés pétroliers, le cours du baril de Brent a encore augmenté jeudi après que l'Iran ‌a visé des installations énergétiques au Qatar et en Arabie saoudite en représailles à une attaque perpétrée la veille contre une importante installation gazière iranienne.

Dans ​des conclusions publiées à l'issue ‌d'un sommet organisé en Belgique, les dirigeants de l'UE ont déclaré qu'ils ⁠travailleraient étroitement avec la Commission européennes sur des mesures temporaires et ciblées visant à atténuer l'impact de la hausse des prix du carburant et de l'électricité.

Des solutions à court-terme seront difficiles ⁠à trouver. Certains gouvernements ‌doutent toutefois que l'UE - dont les 27 Etats membres ont des taxes ⁠nationales sur l'énergie et des paniers énergétiques très différents - puisse réellement compenser la flambée des ‌prix résultant de la perturbation sans précédent des marchés mondiaux.

BAISSES D'IMPÔTS, SUBVENTIONS

La présidente ⁠de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré lors d'une ⁠conférence de presse que ‌les pays membres de l'UE pourraient recourir à des aides d'Etat pour amortir la hausse des ​prix de l'énergie.

La Commission européenne proposera également une ‌baisse des taxes sur l'électricité, a-t-elle ajouté.

"Dans certains cas, l'électricité est bien plus taxée que le gaz, jusqu'à 15 ​fois plus. Il ne peut en être ainsi", a estimé Ursula von der Leyen.

Elle a également indiqué que la Commission élaborerait une proposition législative visant à améliorer la productivité ⁠des infrastructures de réseau et à permettre aux Etats membres de réduire les redevances de réseau pour les industries grandes consommatrices d'énergie.

Les conclusions des dirigeants précisent en outre que ces mesures doivent préserver les incitations à l'investissement dans les énergies renouvelables, favoriser leur déploiement accéléré et garantir une concurrence loyale au sein du marché intérieur de l'UE.

(Avec Jan Strupcewski, Philip Blenkinsop et Lili ​Bayer; version française Camille Raynaud)