L'UE donne son accord pour l'acquisition de Nordic Ferry Infrastructure par EQT

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Nordic Ferry Infrastructure, société norvégienne, par Rederiaktiebolaget Gotland (Gotlandsbolaget), société suédoise, et EQT Fund Management, société luxembourgeoise.

L'opération concerne principalement l'exploitation de ferries transportant des passagers et du fret au Danemark, en Norvège et en Suède.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, les sociétés concernées n'exerçant pas d'activités sur le même marché ou sur des marchés verticalement liés.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.