L'UE donne son accord pour l'acquisition d'Eurowind Energy par Norlys, EWH et Blackstone

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de la société Eurowind Energy par Norlys a.m.b.a. et EWE Holding ApS (EWH) toutes trois établies au Danemark ainsi que par la société américaine Blackstone.

L'opération porte principalement sur le développement, la construction et l'exploitation de parcs éoliens et solaires en Europe, la vente d'électricité en gros, la fourniture de services d'équilibrage et de services auxiliaires liés à l'électricité, ainsi que sur le développement de solutions en matière d'énergies renouvelables.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions limitées des entreprises sur le marché à la suite de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.