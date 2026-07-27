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L'UE donne son accord pour l'acquisition d'Athlon par Arval
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 13:04
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La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de la société néerlandaise Athlon Car Lease International (Athlon) par la société française Arval Service Lease (Arval), elle-même contrôlée par le groupe BNP Paribas.

L'opération concerne principalement les marchés de la location opérationnelle.

La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son incidence limitée sur la concurrence sur les marchés où les entreprises sont présentes.

Elle a constaté que les parties continueraient de faire face à la concurrence d'autres acteurs établis sur le marché et que leur position sur l'ensemble des marchés où leurs activités se chevauchent resterait, au plus, modérée.

L'opération a été dans le cadre de la procédure normale de contrôle des concentrations.

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