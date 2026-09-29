“L'UE devrait utiliser les amendes infligées à Google pour réduire les contributions des États membres au budget”, estime la France

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L'Union européenne devrait utiliser le produit des amendes de plusieurs milliards d'euros infligées à Google GOOGL.O pour réduire la contribution des États membres au budget de l'UE, a déclaré mardi le ministre français chargé des Affaires européennes, Benjamin Haddad.

* “Il s'agit d'une nouvelle source de recettes pour l'Union européenne — d'un montant de 4,6 milliards d'euros — qui devrait automatiquement réduire les contributions de tous les États membres”, a déclaré Haddad lors d'un entretien accordé à la chaîne Franceinfo.

* Les capitales de l’UE sont divisées tant sur le montant du budget que sur les priorités de dépenses.

* Google s’est vu infliger une amende totale de 890 millions d’euros (soit 1,01 milliard de dollars) en juillet pour avoir enfreint les règles de l’Union européenne visant à limiter le pouvoir des géants de la technologie.

* Ces récentes amendes ont porté à 10,38 milliards d’euros le montant total des sanctions infligées à Google par l’UE pour pratiques anticoncurrentielles sur près de deux décennies.

* Les gouvernements de l’UE négocient actuellement le budget pour la période 2028-2034, notamment lors de sommets prévus en octobre, novembre et décembre , dans le but de parvenir à un accord avant la fin de l’année.

* La Commission européenne a proposé que le budget s’élève à 2 000 milliards d’euros, soit 1,26 % du revenu national brut (RNB) de l’UE, dont environ 168 milliards d’euros, soit 0,11 % du RNB, sont destinés au service de la dette contractée par l’UE pour le fonds de relance post-pandémique. (1 dollar = 0,8806 euro)