L'UE demande à Instagram et Facebook de modifier leurs fonctionnalités créant une dépendance, sous peine d'amendes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'UE accuse Instagram et Facebook d'avoir enfreint la réglementation européenne en matière de technologies

* La Commission estime qu’ils doivent remédier aux fonctionnalités susceptibles de créer une dépendance

* Meta estime que ces accusations ne tiennent pas suffisamment compte des mesures d'atténuation mises en place

par Foo Yun Chee

Vendredi, l'UE a accusé Instagram et Facebook de Meta Platforms META.O d'avoir enfreint sa réglementation sur les technologies. Les régulateurs ont notamment pointé du doigt des fonctionnalités qui, selon eux, sont conçues pour maintenir les utilisateurs sous l'emprise de ces plateformes, et ont exigé des modifications concernant la lecture automatique et le défilement infini, sous peine d'amendes.

Les conclusions préliminaires de la Commission européenne font suite à une enquête de deux ans menée dans le cadre de la loi historique de l’Union européenne sur les services numériques, qui impose aux grandes plateformes en ligne de redoubler d’efforts pour lutter contre les contenus illicites et préjudiciables.

Les entreprises de réseaux sociaux font l’objet d’une surveillance accrue à travers le monde, en raison des craintes que leurs plateformes ne contribuent à une crise de santé mentale chez les enfants, ce qui a incité certains gouvernements à imposer ou à envisager des interdictions pour les utilisateurs mineurs.

La Commission, autorité de régulation technologique de l’UE, a déclaré que Meta n’avait pas évalué de manière adéquate les risques de dépendance posés par les recommandations hautement personnalisées, la lecture automatique et le défilement infini, qui alimentent en permanence les utilisateurs en nouveaux contenus et encouragent une utilisation prolongée.

Elle a ajouté que les "Reels" et les "Stories" sur Facebook et Instagram pouvaient contribuer à une utilisation excessive ou compulsive.

L’autorité de régulation a critiqué les mesures prises par Meta pour atténuer ces risques, affirmant que les outils de gestion du temps peuvent être facilement ignorés, tandis que les contrôles parentaux nécessitent beaucoup de temps, d’efforts et de connaissances techniques pour être utilisés efficacement.

Meta devrait désactiver par défaut des fonctionnalités telles que la lecture automatique et le défilement infini, mettre en place des pauses efficaces dans le temps d’écran et rendre son système de recommandations moins axé sur la stimulation de l’engagement, a déclaré la Commission.

META CONTESTE CES ACCUSATIONS

"Nous ne sommes pas d’accord avec ces conclusions préliminaires, qui ne tiennent pas suffisamment compte des mesures importantes que nous avons prises pour protéger les adolescents", a déclaré Ben Walters, porte-parole de Meta.

"Depuis le début de cette enquête, nous avons lancé les comptes pour adolescents, qui protègent automatiquement ces derniers et donnent le contrôle aux parents, leur permettant de bloquer l’accès à Instagram la nuit et de limiter le temps d’écran quotidien à seulement 15 minutes."

Meta a ajouté qu’elle continuerait à collaborer de manière constructive avec les régulateurs de l’UE.

"Notre point de départ est que, d’après nos conclusions, cette conception est trop addictive et que des changements doivent être apportés", a déclaré à Reuters Henna Virkkunen, responsable des technologies de l’UE.

"La prochaine étape consistera soit en une modification de la conception par Meta, soit en une décision de non-conformité."

Meta, qui risque une amende pouvant atteindre 6 % de son chiffre d’affaires annuel mondial, peut répondre à ces accusations avant que la Commission ne rende sa décision finale dans les mois à venir.

Le mois dernier, l’entreprise a échoué dans sa tentative de faire rejeter les allégations formulées par 29 procureurs généraux d’États américains selon lesquelles Facebook et Instagram créent une dépendance chez les enfants.

Les accusations de l’UE à l’encontre de Meta font écho à celles portées contre TikTok en février , lorsque les régulateurs avaient exigé des modifications similaires de son application.

La Commission mène par ailleurs une enquête distincte sur les "effets de trou de lapin" causés par les systèmes de recommandation de Facebook et d’Instagram, qui peuvent entraîner les utilisateurs dans une navigation prolongée grâce à des recommandations algorithmiques les orientant vers des contenus similaires. Dans une autre affaire annoncée en avril, elle a demandé à Meta de prendre davantage de mesures pour empêcher les enfants de moins de 13 ans d’accéder à ses réseaux sociaux, sous peine d’amendes.

La Commission doit recevoir lundi les conclusions d’experts qui pourraient contribuer à ouvrir la voie à une interdiction européenne des réseaux sociaux pour les adolescents, que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, devrait annoncer lors de son discours sur l’état de l’Union en septembre.