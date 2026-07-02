L'UE autorise la commercialisation de l'Itvisma de Novartis dans la SMA

Novartis a annoncé jeudi que la Commission européenne avait approuvé la commercialisation de sa thérapie génique Itvisma dans le traitement de l'amyotrophie spinale (SMA) chez les patients âgés de plus de deux ans, une bonne nouvelle pour les individus atteints de ce trouble héréditaire caractérisé par une dégénérescence progressive de la moelle épinière.

Le groupe pharmaceutique suisse précise dans un communiqué que le feu vert de Bruxelles concerne la forme de la maladie dite "5q" chez les enfants de 2 ans et plus, adolescents et adultes porteurs d'une mutation bi-allélique du gène SMN1.

Itvisma devient ainsi la première thérapie génique de remplacement approuvée dans l'UE pour cette population élargie, complétant ainsi l'offre de Novartis qui était jusqu'ici limitée aux moins de deux ans avec le Zolgensma.

Dans une note de réaction, les analystes d'AllInvest Securities mettent en avant le mécanisme d'action de ce nouveau médicament, administré via une perfusion intraveineuse unique et qui vise à corriger la cause génétique de la maladie par apport d'une copie fonctionnelle de la protéine SMN1.

Cette approche se distingue des traitements chroniques nécessitant des administrations répétées, un point jugé potentiellement important pour les patients plus âgés et déjà traités.

En revanche, l'impact financier de l'autorisation ne devrait qu'être progressif compte tenu de la rareté de la maladie et du prix élevé affiché par les thérapies géniques, rappellent-ils.

Un leadership renforcé

"Mais stratégiquement, l'annonce renforce la position de Novartis dans la SMA et confirme son leadership dans les thérapies géniques neuromusculaires, avec une couverture désormais potentielle de l'ensemble des âges en Europe", indique le bureau d'études.

Selon ses estimations, le marché de la SMA a représenté près de 4,9 milliards de dollars en 2025, dominé par trois grands leaders (Roche, Novartis et Biogen), et devrait atteindre quelque 8,2 milliards de dollars à horizon 2032.

Les manifestations de la SMA, qui peuvent débuter chez le nourrisson ou l'enfant, varient selon le type spécifique de la maladie mais peuvent comprendre des difficultés à la succion, à avaler et à respirer, des étapes du développement non atteintes, et, dans les cas les plus graves, une mort très précoce.

Aux alentours de 15h30, l'action Novartis progressait de 1%, à comparer avec un gain de 1,3% pour le SMI, l'indice de référence de la Bourse de Zurich. Le titre gagne près de 15% depuis le début de l'année.