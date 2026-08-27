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L'UE attend les propositions de Meta visant à limiter les mécanismes de dépendance, selon la Commission
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 12:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission européenne attend que Meta META.O présente des mesures visant à limiter les mécanismes de dépendance de ses réseaux sociaux, a déclaré jeudi un porte-parole de la Commission.

"Nous avons été très clairs… nous attendons une gestion adéquate du temps passé devant les écrans, ainsi qu’un contrôle parental approprié sur ces plateformes. Meta le sait… la balle est dans son camp", a déclaré le porte-parole.

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