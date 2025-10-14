L'UE approuve l'acquisition de Spirit par Boeing sous certaines conditions

Boeing BA.N a obtenu mardi l'approbation de la Commission européenne pour son acquisition de Spirit SPR.N , d'une valeur de 4,7 milliards de dollars (4,03 milliards d'euros), après avoir accepté de céder certaines activités de l'équipementier afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence.

La Commission a déclaré mardi dans un communiqué qu'elle acceptait l'offre de Boeing de céder toutes les activités de Spirit qui fournissent actuellement des structures aéronautiques à Airbus AIR.PA , son rival européen, confirmant ainsi une information publiée par Reuters la semaine dernière.

Boeing a proposé des mesures correctives après que la Commission européenne, qui fait office d'autorité de la concurrence de l'UE, a fait part de ses préoccupations en la matière.

Boeing vendra également le site de Spirit en Malaisie, qui fournit des structures aéronautiques à Airbus, à Composites Technology Research Malaysia Sdn Bhd, permettant ainsi à la société malaisienne d'entrer sur le marché.

L'accord annoncé en juillet dernier vise à aider Boeing à rationaliser ses opérations et à améliorer le contrôle qualité, plusieurs années après avoir cédé son principal fournisseur aérien.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Foo Yun Chee ; édité par Kate Entringer)