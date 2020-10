Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE a réitéré son soutien à la Grèce et à Chypre face à la Turquie-Macron Reuters • 16/10/2020 à 14:54









PARIS, 16 octobre (Reuters) - L'Union européenne a réitéré son soutien à la Grèce et à Chypre et sa volonté de ne céder en rien aux provocations de la Turquie, tout en prônant la poursuite d'un dialogue avec Ankara, a dit vendredi Emmanuel Macron à l'issue du Conseil européen. Les Vingt-Sept ont déploré vendredi la décision de la Turquie d'envoyer de nouveau un navire de prospection de gaz naturel dans une zone controversée de la méditerranée orientale. (Jean-Michel Bélot et Jean-Stéphane Brosse)

