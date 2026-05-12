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L'UE a approuvé l'acquisition du groupe Netco par Eurazeo
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 12:48

La Commission européenne a approuvé, au titre du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif du groupe Netco par Eurazeo, deux sociétés françaises.

L'opération porte principalement sur la distribution de bandes transporteuses et d'accessoires de manutention, ainsi que sur la conception, le montage et la maintenance de systèmes de convoyage.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, les sociétés n'exerçant pas d'activités sur le même marché ou sur des marchés verticalement liés.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

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