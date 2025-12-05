 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 126,14
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'UE a approuvé l'acquisition de Native Instruments par Bridgepoint
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 14:43

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Native Instruments Group (Allemagne) par Bridgepoint Group Holdings (Royaume-Uni) et Bain Capital Credit (États-Unis).

L'opération concerne principalement le marché des outils logiciels et matériels destinés à la production musicale.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas présentes sur des marchés identiques ou verticalement liés.

L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

BRIDGEPOINT GRP
278,200 GBX LSE +0,65%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank