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L'Otan va acquérir jusqu'à 10 appareils Saab GlobalEye pour remplacer les AWACS, a déclaré Mark Rutte
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 09:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Otan va acquérir jusqu'à 10 avions de surveillance “GlobalEye” de Saab SAABb.ST afin de remplacer sa flotte vieillissante d'avions d'alerte précoce AWACS, a déclaré mardi le secrétaire général Mark Rutte, qui a préféré un concurrent suédois à une offre proposée par le constructeur aéronautique américain Boeing BA.N .

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