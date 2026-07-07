L'Otan va acquérir jusqu'à 10 appareils Saab GlobalEye pour remplacer les AWACS, a déclaré Mark Rutte

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L'Otan va acquérir jusqu'à 10 avions de surveillance “GlobalEye” de Saab SAABb.ST afin de remplacer sa flotte vieillissante d'avions d'alerte précoce AWACS, a déclaré mardi le secrétaire général Mark Rutte, qui a préféré un concurrent suédois à une offre proposée par le constructeur aéronautique américain Boeing BA.N .