L'organisme polonais de surveillance des consommateurs accuse Netflix d'augmenter ses tarifs sans autorisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bureau polonais de surveillance des consommateurs, l'Office de la concurrence et de la protection des consommateurs (UOKiK), a accusé Netflix NFLX.O d'augmenter les frais d'abonnement sans avoir obtenu le consentement explicite des utilisateurs, a déclaré le régulateur lundi.

L'UOKiK a déclaré qu'en août 2024, Netflix avait unilatéralement augmenté certains frais mensuels de 7 zlotys (1,92 $) sans obtenir l'approbation active des abonnés.

En vertu de la loi polonaise sur la protection des consommateurs, les entreprises ne peuvent pas modifier unilatéralement des clauses contractuelles essentielles, telles que la tarification, sans obtenir l'accord explicite des abonnés.

"Le confort et la communication transparente avec les consommateurs sont essentiels pour nous, et agir en conformité avec toutes les lois applicables est notre priorité absolue", a déclaré le service de presse de Netflix.

"Nous travaillerons en étroite collaboration avec l'UOKiK pour clarifier cette question et garantir la solution la plus favorable aux utilisateurs de Netflix en Pologne", a-t-il ajouté.

L'organisme de surveillance a déclaré que la pratique de Netflix s'appuyait sur l'absence de réaction des abonnés pour signaler qu'ils étaient d'accord avec des prix plus élevés.

L'UOKiK a fait valoir que le simple fait d'informer les clients et d'aller de l'avant ne répondait pas aux exigences légales en matière de modifications contractuelles valables. L'organisme de surveillance a porté plainte contre le groupe, a-t-il déclaré dans un communiqué, indiquant l'ouverture d'une procédure administrative.

"Le prix du service, comme toute autre disposition, ne devrait pas être modifié unilatéralement, sans le consentement explicite et informé de l'utilisateur", a déclaré Tomasz Chrostny, président de l'UOKiK, dans le communiqué.

Si les allégations sont confirmées, Netflix pourrait se voir infliger une amende allant jusqu'à 10 % de son chiffre d'affaires pour chaque clause illégale, et pourrait être tenu de rembourser aux clients les frais injustement facturés.

L'UOKiK a indiqué qu'elle était intervenue dans une affaire similaire au début de l'année, ce qui avait incité Amazon à modifier ses conditions d'utilisation d'Amazon Prime et d'Amazon Prime Video.

(1 $ = 3,6410 zlotys)