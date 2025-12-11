 Aller au contenu principal
STMicro et la BEI signent un accord de financement de 1 milliard d'euros
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 08:18

Le logo de STMIcroelectronics

STMicroelectronics a annoncé jeudi avoir signé un accord de financement d'un milliard d'euros avec la Banque européenne d'investissement (BEI) pour renforcer la compétitivité et l'autonomie stratégique de l'Europe.

La première tranche de l'accord signé, de 500 millions d'euros, est axé pour environ 60% de son montant sur les capacités de fabrication en grand volume en Italie et en France.

Les 40% restants portent sur la R&D, précise STM dans un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

