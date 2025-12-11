L'UE a mené une inspection chez Temu, pour des d'éventuelles subventions de Pékin

La Commission européenne a inspecté des locaux de la plateforme chinoise de e-commerce Temu, afin de vérifier si elle a bénéficié de subventions du gouvernement chinois susceptibles de fausser la concurrence, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

"Nous pouvons confirmer que la Commission a mené une inspection inopinée dans les locaux d'une entreprise active dans le secteur du commerce électronique au sein de l'UE, en vertu du règlement sur les subventions étrangères", a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'exécutif européen, sans préciser l'identité de la société visée.

Une source européenne a confirmé à l'AFP qu'il s'agissait de Temu, comme l'avaient rapporté plusieurs médias.

Selon le site d'information spécialisé MLex, qui a révélé l'information, l'inspection se serait déroulée la semaine dernière dans des bureaux du groupe situés en Irlande.

Cette inspection a été menée en s'appuyant sur un règlement adopté par l'Union européenne en 2023, qui vise à lutter contre la concurrence déloyale d'entreprises étrangères bénéficiant de subventions étatiques.

Elle survient en plein tour de vis de l'UE contre l'afflux sur le marché européen de produits à bas prix fabriqués en Chine et achetés sur des plateformes comme Temu ou Shein.

Mi-novembre, les ministres des Finances de l'UE ont approuvé la suppression de l'exonération de droits de douane sur les petits colis importés en Europe, essentiellement produits en Chine, une mesure qui pourrait entrer en vigueur dès le premier trimestre 2026.

Temu est en outre accusé depuis cet été par Bruxelles d'avoir commis une infraction au règlement européen sur les services numériques (DSA), ce qui pourrait lui valoir une forte amende. Elle lui reproche des contrôles insuffisants sur les produits proposés à ses clients, notamment les jouets pour bébés et les petits appareils électroniques.

Extrêmement populaire dans l'UE malgré une arrivée récente sur le marché en 2023, Temu compte 93,7 millions d'utilisateurs actifs mensuels en moyenne dans les 27 États membres.