STMicroelectronics ouvre une nouvelle ligne de crédit de 1 milliard d'euros auprès de la BEI

Le fabricant de puces STMicroelectronics STMPA.PA a annoncé jeudi qu'il avait mis en place une ligne de crédit de 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) avec la Banque européenne d'investissement (BEI).

La première tranche de 500 millions d'euros servira à soutenir la recherche et le développement ainsi que la fabrication de puces à haut volume en Italie et en France, a indiqué la société dans un communiqué.

"Environ 60 % de l'accord est axé sur les capacités de production en grande série, notamment sur les sites clés de Catane, Agrate et Crolles, tandis que les 40 % restants sont consacrés à la recherche et au développement ", a déclaré le groupe franco-italien.

Il s'agit du neuvième accord de financement entre la BEI et STMicroelectronics, pour un montant total de 4,2 milliards d'euros depuis 1994.

(1 $ = 0,8555 euro)