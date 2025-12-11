 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

STMicroelectronics ouvre une nouvelle ligne de crédit de 1 milliard d'euros auprès de la BEI
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 08:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec citation sur la répartition du financement paragraphe 3, historique des accords précédents paragraphe 4)

Le fabricant de puces STMicroelectronics STMPA.PA a annoncé jeudi qu'il avait mis en place une ligne de crédit de 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) avec la Banque européenne d'investissement (BEI).

La première tranche de 500 millions d'euros servira à soutenir la recherche et le développement ainsi que la fabrication de puces à haut volume en Italie et en France, a indiqué la société dans un communiqué.

"Environ 60 % de l'accord est axé sur les capacités de production en grande série, notamment sur les sites clés de Catane, Agrate et Crolles, tandis que les 40 % restants sont consacrés à la recherche et au développement ", a déclaré le groupe franco-italien.

Il s'agit du neuvième accord de financement entre la BEI et STMicroelectronics, pour un montant total de 4,2 milliards d'euros depuis 1994.

(1 $ = 0,8555 euro)

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
22,0350 EUR Euronext Paris -1,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank