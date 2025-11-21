L'organisme britannique de surveillance du rapport coût-efficacité des médicaments recommande un médicament d'Alnylam contre les maladies cardiaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'organisme britannique de surveillance du rapport coût-efficacité des médicaments a recommandé le médicament contre les maladies cardiaques d'Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O , garantissant ainsi l'accès des patients au système de santé gouvernemental en Angleterre et au Pays de Galles, a déclaré l'entreprise vendredi.

Le régulateur pharmaceutique du pays avait approuvé le médicament injectable, Amvuttra, en juillet pour traiter l'ATTR-CM, une maladie dans laquelle des protéines transthyrétines défectueuses s'accumulent dans le cœur, ce qui peut entraîner une défaillance de l'organe. Il est également autorisé pour traiter les lésions nerveuses liées à la maladie.

Les analystes ont souligné le potentiel du médicament à devenir la nouvelle norme de soins dans l'ATTR-CM en raison de sa capacité à réduire la production de la protéine responsable de la maladie à sa source, contrairement au PFE.N Vyndaqel de Pfizer et à l' BBIO.O Attruby de BridgeBio, qui stabilisent la production de transthyrétine.

La directive finale de l'Institut national pour la santé et l'excellence des soins (National Institute for Health and Care Excellence) est attendue pour le mois prochain et permettra l'accès de routine du NHS au médicament pour les patients éligibles.

Il y a environ 1 500 patients au Royaume-Uni, a déclaré Yvonne Greenstreet, directrice générale d'Alnylam, ajoutant qu'il s'agit d'un marché important pour l'entreprise "en termes d'essais cliniques... (et) infrastructure dont nous disposons ici".

Amvuttra, dont le nom chimique est vutrisiran, a généré des ventes mondiales de 685,3 millions de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre, soit plus du double des recettes de l'année précédente.

L'autorité de réglementation sanitaire américaine avait élargi l'autorisation de mise sur le marché du médicament au début de l'année pour le traitement de l'ATTR-CM, lui donnant ainsi accès à un marché de plusieurs milliards de dollars.

"Les États-Unis sont le plus grand marché et le Japon est également un marché important pour nous", a déclaré Yvonne Greenstreet.