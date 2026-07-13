L'organisme américain de surveillance de la santé prévoit 5,56 milliards de dollars de recouvrements et d'économies

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* L'OIG fait état de 5,56 milliards de dollars de recouvrements alors que l'activité de lutte contre la fraude est à son plus bas niveau depuis des années.

* Les indicateurs ont été modifiés sous l'administration Trump, ce qui complique l'évaluation de la lutte contre la fraude.

* Des erreurs ont été signalées dans les paiements Medicaid liés à l’autisme; aucun stratagème criminel n’a été identifié.

par Ahmed Aboulenein

L'organisme fédéral de contrôle du ministère américain de la Santé a généré 5,56 milliards de dollars de recouvrements attendus et d'économies prévues sur six mois et a exclu 1 212 personnes et entreprises des programmes fédéraux, a-t-il annoncé lundi, alors même que son activité globale de contrôle est tombée à son plus bas niveau depuis deux ans.

Ce recul complique la présentation par l’administration Trump d’une lutte sans précédent contre la fraude dans le domaine de la santé.

Dans un rapport semestriel adressé au Congrès couvrant la période d’octobre à mars, le Bureau de l’inspecteur général du ministère de la Santé et des Services sociaux a indiqué avoir récupéré 12,70 dollars pour chaque dollar dépensé.

Ce chiffre phare s’explique par une poignée d’affaires importantes, notamment une peine de 15 ans de prison infligée à un dirigeant d’une société de logiciels de télémédecine à l’origine d’une escroquerie d’un milliard de dollars, ainsi que des accords à l’amiable d’un montant total de 674 millions de dollars conclus avec des filiales de Kaiser Permanente et Aetna ( CVS.N , filiale de CVS Health) concernant des facturations gonflées au titre du programme Medicare Advantage.

BAISSE DES ACTIONS DE RÉPRESSION

Mais ces montants masquent une baisse du nombre d’affaires traitées. Le nombre total d’actions pénales et civiles est tombé à 604, contre 833 lors de la période précédente, ce qui représente le niveau le plus bas depuis au moins deux ans.

L’OIG a indiqué avoir exclu 1 212 personnes ou entités du programme Medicare à la suite de ses enquêtes, poursuivant ainsi une baisse constante observée depuis deux ans (de 1 795), tandis que le nombre de renvois pénaux est passé de 1 451 à 1 168. Le rapport ne fait état d’aucune recrudescence des mesures coercitives par rapport à la période comparable sous l’administration Biden; le nombre de dossiers est resté pratiquement stable, puis a diminué.

ÉVOLUTION DE LA MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION

Le chiffre phare de l’OIG est compliqué par un changement dans la manière dont le bureau évalue les résultats.

L’indicateur volatil de « l’impact financier total », qui intègre les économies prévues aux sommes dont le remboursement a effectivement été ordonné, a été introduit début 2025, lors de l’entrée en fonction de Trump, et a oscillé entre 16,61 milliards de dollars, 2,43 milliards de dollars et les 5,56 milliards de dollars actuels. Le rapport précise dans un glossaire figurant en fin de document que ces chiffres correspondent à des montants dont le remboursement a été ordonné ou convenu, et non à des recouvrements effectifs.

Ce rapport paraît alors que le vice-président JD Vance, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Robert F. Kennedy Jr. et le directeur de Medicare, Mehmet Oz, mènent ce que la Maison Blanche qualifie de guerre « sans relâche » contre la fraude. L’OIG indique qu’il coordonne désormais ses actions avec un nouveau groupe de travail de la Maison Blanche sur la fraude, dirigé par JD Vance.

M. Oz a déclaré que le gouvernement avait identifié environ 2 milliards de dollars dépensés à tort pour des personnes en situation irrégulière dans le pays, un chiffre qui ne figure pas dans le rapport.

Les conclusions géographiques du rapport transcendent les clivages politiques; les paiements indus versés pour des bénéficiaires décédés concernaient 35 États, ainsi que Porto Rico et Washington, D.C.

LES SERVICES DÉDIÉS À L’AUTISME EXAMINÉS À LA LOUPE

Les services destinés aux personnes autistes sont devenus un sujet brûlant. Vance et Oz ont cité à plusieurs reprises les dépenses de Medicaid liées à l’autisme comme preuve d’une fraude endémique, mais les audits de l’OIG décrivent une situation plus restreinte.

Dans quatre États — l’Indiana, le Wisconsin, le Maine et le Colorado —, l’OIG a constaté des centaines de millions de dollars de paiements irréguliers ou potentiellement irréguliers pour des thérapies d’analyse comportementale appliquée.

Dans chaque cas, la cause était d’ordre administratif: documents manquants, évaluations non signées, comptes rendus de séances dupliqués, personnel non qualifié et supervision insuffisante de la part de l’État.

Aucun de ces audits n’a fait état d’un stratagème criminel, bien qu’ils n’excluent pas la possibilité d’actes criminels sur lesquels d’autres agences pourraient enquêter.

Ce rapport est le premier compte rendu complet signé par l’inspectrice générale T. March Bell, une avocate républicaine de longue date confirmée par le Sénat en décembre, qui avait auparavant dirigé une enquête de la Chambre des représentants sur Planned Parenthood et occupé le poste de chef de cabinet au sein du Bureau des droits civils du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) sous la première administration Trump.