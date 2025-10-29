L'organisme allemand de l'ingénierie prévient que l'élargissement des droits de douane américains touchera plus de la moitié des exportations de machines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le jour du paragraphe 1 en mercredi et non en mardi)

Plus de la moitié des exportations de machines allemandes et européennes vers les États-Unis pourraient être touchées par de nouveaux droits de douane si Washington élargit sa liste en décembre, a déclaré mercredi la VDMA allemande, exhortant l'Union européenne à renégocier l'accord sur les droits de douane.

La Fédération allemande de l'ingénierie, qui représente 3 600 entreprises de construction de machines et d'installations, a déclaré que 56 % des exportations pourraient être affectées par les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, contre 40 % environ après une première extension en août.