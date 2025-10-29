 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 192,41
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'organisme allemand de l'ingénierie prévient que l'élargissement des droits de douane américains touchera plus de la moitié des exportations de machines
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 08:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le jour du paragraphe 1 en mercredi et non en mardi)

Plus de la moitié des exportations de machines allemandes et européennes vers les États-Unis pourraient être touchées par de nouveaux droits de douane si Washington élargit sa liste en décembre, a déclaré mercredi la VDMA allemande, exhortant l'Union européenne à renégocier l'accord sur les droits de douane.

La Fédération allemande de l'ingénierie, qui représente 3 600 entreprises de construction de machines et d'installations, a déclaré que 56 % des exportations pourraient être affectées par les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, contre 40 % environ après une première extension en août.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank