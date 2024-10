Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client L'Oréal: retombe sur 350E, prochain objectif vers 335E information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -L'Oréal poursuit sa chute et perd près de -5% vers 350,5E (après - 3% la veille).

La correction en direction des 335E du 20/12/2022 se confirme et devrait se poursuivre au contact du double plancher des 300E du 16 juin et du 3 novembre 2022.









Valeurs associées L'OREAL 353,80 EUR Euronext Paris -3,66%