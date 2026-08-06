L'Oréal profite du relèvement de recommandation de Jefferies

L'Oréal se distingue à la Bourse de Paris ( 1,07%, à 392,75 euros), soutenu par le relèvement de recommandation de Jefferies qui évoque des résultats rassurants au deuxième trimestre, marqués par une surperformance généralisée dans presque toutes les divisions et les régions.

Pour la banque d'investissement américaine, les preuves s'accumulent à l'encontre de son scénario selon lequel le taux de croissance annuel moyen (TCAM) sous-jacent sur deux ans restait bloqué dans une fourchette de 4 à 4,5%. Les résultats du deuxième trimestre se sont inscrits au-dessus de ces niveaux dans un marché sous-jacent plus porteur.

Les analystes estiment que le groupe a bénéficié de vents favorables dans la dermatocosmétique et dans la parfumerie. Autre atout de L'Oréal : sa taille critique. Elle est essentielle à mesure que les consommateurs montent ou descendent en gamme et que les canaux de distribution se fragmentent.

Malgré ces commentaires positifs, Jefferies explique que les défis structurels du secteur de la beauté n'ont pas disparu, mais que L'Oréal est la société la mieux armée du secteur pour traverser nombre d'entre eux grâce à sa taille. Les analystes mettent notamment en avant l'échelle en R&D qui permet de se focaliser sur l'efficacité des produits, tout en maximisant les synergies sur un portefeuille multi-marques. Cette approche multi-marques autorise également une stratégie d'échelle de prix, essentielle lorsque les consommateurs naviguent entre haut et bas de gamme.

Jefferies est passé de sous-pondérer à conserver sur l'action L'Oréal et a sensiblement relevé sa cible de cours de 328 à 377 euros.